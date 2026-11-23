Brexit je hotová věc, smiřte se s tím, vzkázala Mayová
Británie se deset let po referendu znovu pře o svou evropskou budoucnost. Premiér Andy Burnham nevylučuje, že by se země jednou mohla vrátit do Evropské unie. Bývalá premiérka Theresa Mayová ale podobné úvahy ostře odmítá. „Brexit je hotová věc. Přijměte ho a jděte dál,“ vzkázala. Do debaty se zapojil také Tony Blair, podle něhož byl odchod z EU chybou. Ani on však návrat nepodporuje bezvýhradně.
Bývalá britská premiérka Theresa Mayová vyzvala současného předsedu vlády Andyho Burnhama, aby přestal otevírat otázku návratu Spojeného království do Evropské unie. V rozhovoru pro BBC uvedla, že ji jeho úvahy o budoucím členství země v EU znepokojují. Britové podle ní už jednou rozhodli a vláda by se nyní měla soustředit na současné ekonomické a bezpečnostní problémy.
Mayová: Voličům nemůžete říkat, že hlasovali špatně
„Lidé hlasovali pro brexit. Brexit je hotová věc. Prostě ho přijměte a jděte dál,“ prohlásila Mayová. Připomněla přitom vlastní zkušenost s vyjednáváním podmínek odchodu Británie z EU, které jí zabralo tři roky ve funkci premiérky. Podobný proces by podle ní znovu zaměstnal nejen předsedu vlády a ministry, ale také úředníky napříč státní správou.
Mayová zároveň Burnhamovi vytkla, že svým přístupem zpochybňuje rozhodnutí Britů z referenda v roce 2016. Podle ní to může působit, jako by premiér voličům vzkazoval, že tehdy hlasovali špatně a měli by dostat další příležitost rozhodnout „správně“.
Burnham otevírá debatu, návrat do EU ale zatím nechystá
Spor se rozhořel po pátečním summitu v Bruselu, na němž britská vláda a představitelé Evropské unie oznámili dohody týkající se obchodu s potravinami, obchodování s emisemi a programu mobility mladých lidí. Burnham při této příležitosti uvedl, že obě strany chtějí v následujících měsících zahájit neformální diskusi o dlouhodobé podobě vzájemných vztahů.
Britský premiér se již dříve nechal slyšet, že by si přál návrat Spojeného království do EU ještě během svého života. Mezi možnými variantami budoucí spolupráce zmínil návrat do evropské celní unie, na jednotný trh nebo nové referendum o plném členství.
Bezprostřední změny ale Burnham nechystá. Podle BBC vyloučil zásadní úpravy vztahů s EU před příštími parlamentními volbami a hodlá dodržet volební program labouristů z roku 2024. Ten odmítal návrat na jednotný trh, do celní unie i obnovení volného pohybu osob.
Blair: Brexit byl chyba, ale změnit se musí i Evropa
Do debaty o britské evropské budoucnosti se zapojil také další bývalý labouristický premiér Tony Blair. Ten odchod Británie z Evropské unie dlouhodobě kritizuje a ani nyní svůj postoj nezměnil.
„Myslím si, že brexit byl skutečně velkou chybou,“ uvedl podle BBC v rozhovoru pro The Sunday Times. Zároveň však upozornil, že případný návrat Británie do EU nelze posuzovat stejným způsobem jako v roce 2016.
Blair se domnívá, že Spojené království by mělo o obnovení členství uvažovat pouze v případě, že se samotná Evropská unie reformuje a vytvoří větší prostor pro technologické inovace. Podle něj totiž hrozí, že se Evropa v této oblasti vydává nesprávným směrem.
Brexit nemusí být definitivní. Bývalý britský premiér Tony Blair vyzývá vládu Andyho Burnhama, aby návrat Spojeného království do Evropské unie zařadila mezi dlouhodobé cíle země. Británie se podle Blaira ale nemá vracet do EU v dnešní podobě, nýbrž do reformovaného bloku schopného lépe soupeřit se Spojenými státy a Čínou. Blairův institut navrhuje mezitím mnohem těsnější spolupráci v obraně, energetice nebo umělé inteligenci.
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Postoj Theresy Mayové je o to zajímavější, že před referendem v roce 2016 sama podporovala setrvání Británie v Evropské unii. Když se po hlasování stala premiérkou, zavázala se však výsledek respektovat a vyjednat podmínky odchodu.
Následující tři roky strávila složitými jednáními s Bruselem i britským parlamentem. Dohodu, kterou s Evropskou unií vyjednala, poslanci opakovaně odmítli. Mayová nakonec v roce 2019 rezignovala a ve funkci ji vystřídal Boris Johnson.
V rozhovoru pro BBC nyní zdůraznila, že místo dalších debat o členství v EU by se britská vláda měla věnovat posilování ekonomiky, bezpečnosti a příležitostí pro obyvatele země.
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