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newstream.cz Politika EU jde tvrdě proti ruské válečné mašinerii. Chystá rekordní sankce

EU jde tvrdě proti ruské válečné mašinerii. Chystá rekordní sankce

EU jde tvrdě proti ruské válečné mašinerii. Chystá rekordní sankce
ČTK
ČTK
ČTK
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Brusel sahá po zatím nejtvrdším sankčním balíku proti Moskvě. Téměř 1700 nových jmen má přibýt na sankční seznam a hlavním terčem budou lidé a subjekty napojené na ruskou válečnou mašinerii. EU chce zároveň řešit hybridní útoky, sabotáže a další bezpečnostní hrozby, které Rusko představuje pro Evropu.

Unijní ministři zahraničí by na dnešním jednání v Lucemburku měli schválit vůbec největší balík sankcí vůči ruským občanům a subjektům za jejich podíl na válce proti Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt rekordních téměř 1600 jmen převážně spojených s ruským vojensko-průmyslovým komplexem a také více než 70 jmen spojených se zářijovými volbami do ruské Státní dumy na okupovaných ukrajinských územích.

Ministři se budou zabývat také ruskými hybridními útoky v Evropě, situací na Ukrajině a děním na Blízkém východě. Česko bude na jednání zastupovat náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.

Volodymyr Zelenskyj

A kdy má začít? O Trumpově energetickém příměří s Moskvou se Zelenskyj dozvěděl až ze sítí

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že o energetickém příměří s Ruskem, které dnes oznámil americký prezident Donald Trump, nevěděl. Dodal však, že je připraven jej přijmout, pokud tak učiní i Moskva. Informoval o tom zpravodajský server Axios. Trump oznámil okamžitý začátek energetického příměří mezi Ukrajinou a Ruskem s tím, že s návrhem souhlasily obě válčící strany. Moskva se k příměří zatím nevyjádřila.

ČTK

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Sabotáže, kyberútoky i víza pro Rusy

Prvním bodem ranního jednání budou zahraniční manipulace s informacemi a vměšování. Ministři se následně zaměří na budoucí rozšíření Evropské unie a jeho možné dopady. Během pracovního oběda se setkají s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou, který je bude informovat o aktuální situaci na Ukrajině a jejích nejnaléhavějších potřebách.

Očekává se, že ministři zdůrazní nutnost pokračovat ve vojenské, finanční a humanitární podpoře Ukrajiny a zároveň dál zesilovat tlak na Rusko. Podle informací z diplomatických zdrojů by se mohlo jednat také o možné zpřísnění pravidel pro vydávání víz ruským občanům v Evropě.

EU chce rychlejší reakci na hybridní hrozby

Ministři by se měli zabývat také návrhem nouzového bezpečnostního protokolu EU, který v září představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Mechanismus má umožnit koordinovanou evropskou reakci na hybridní hrozby, například sabotáže či kybernetické útoky, a doplňovat stávající bezpečnostní nástroje NATO.

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Stanislav Šulc: Béčkové volby? Ano, pro většinu země to platí

Názory

Dobojováno jest, sečteno také. Města a obce mají nové členy zastupitelstev a brzy se začnou ustavovat radnice. A tím celý příběh letošních voleb do zastupitelstev skončí a moc jej neoživí ani druhé kolo voleb do Senátu. Zapomenout by se ale nemělo na jeden motiv, který jsme si už zvykli brát za normální, ale přitom o volbách vypovídá víc než to, kolik zastupitelů bude mít ANO nebo kde všude neuspěla SPD. Tím motivem je volební účast.

Stanislav Šulc

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