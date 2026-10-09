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newstream.cz Politika Už nejen Donbas. Ukrajinci bojují proti Rusům na nové frontě v západní Africe

Už nejen Donbas. Ukrajinci bojují proti Rusům na nové frontě v západní Africe

Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK, fry
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Souboj Ukrajiny s Ruskem se přelévá daleko za evropské bojiště. Kyjev podle svědectví a zveřejněných informací podporuje tuarežské separatisty v Sahelu, kteří bojují proti malijské armádě a jejím ruským spojencům.

Ukrajinsko-ruský konflikt má čím dál viditelnější pokračování i v západní Africe. Ukrajina podle agentury AFP poskytuje podporu tuarežským separatistům v oblasti Sahelu, kteří bojují proti malijské armádě a ruským jednotkám. Mali, Niger a Burkina Faso dnes ovládají vojenské junty, které se odklonily od Francie, sblížily se s Moskvou a přerušily diplomatické vztahy s Ukrajinou. Všechny tři země získávají vojenskou a logistickou podporu od ruského Afrického sboru a Kyjev obviňují z pomoci Frontě za osvobození Azavádu, separatistickému hnutí tvořenému převážně Tuaregy.

Malijský ministr zahraničí Abdoulaye Diop v září na půdě OSN obvinil Ukrajinu z podpory „teroristických skupin a dalších zločineckých uskupení“ s cílem narušit územní celistvost zemí regionu. Podobně vystoupil i nigerský premiér Ali Lamine Zeine, který za podporou ozbrojených skupin vidí nejen Ukrajinu, ale také Francii. Podle něj Paříž a Kyjev řídí zástupné síly u hranic Nigeru, které útočí na armádní pozice a ropnou infrastrukturu.

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ČTK, fry

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Ukrajinci cvičí operátory dronů

Podezření z ukrajinského angažmá v regionu posílily také příspěvky bývalého šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova. Ten v září zveřejnil fotografie mužů se zakrytými tvářemi v poušti vedle ozbrojenců v turbanech a napsal, že ukrajinská rozvědka chrání zájmy země „od Ruska po Afriku“ všemi prostředky.

O několik dní později stanice CNN zveřejnila výpovědi agentů ukrajinské vojenské rozvědky, podle nichž v Sahelu skutečně působí ukrajinští operátoři dronů. Ti se podle těchto svědectví přímo neúčastní bojů, ale poskytují výcvik, podporu a operační pomoc. Zdroj z řad separatistů AFP potvrdil, že několik Ukrajinců přijelo už v roce 2023 na sever Mali cvičit místní bojovníky a někteří členové hnutí zároveň absolvovali výcvik v ovládání dronů přímo na Ukrajině.

Drony se přitom v bojích v regionu používají stále častěji a jde o taktiku silně inspirovanou válkou na Ukrajině. Jeden z diplomatických zdrojů působících v oblasti uvedl, že Ukrajinci jsou na severu Mali skutečně přítomni a spolupracují s tuarežskými povstalci. Za hlavní styčný bod mezi nimi označil oblast u hranic s Mauritánií.

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ČTK, fry

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Rusko a Ukrajina soupeří i v Africe

Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov už v červenci 2024 naznačoval, že Kyjev poskytl povstalcům informace, které jim pomohly při úspěšném útoku u obce Tinzaouaten na severovýchodě Mali. Při něm zahynuly desítky ruských žoldnéřů a malijských vojáků. Studie Carnegie Endowment for International Peace podle textu rovněž potvrzuje, že drony používané hnutím FLA pocházejí od Ukrajinců.

Ukrajinská dronová jednotka ČTK

Ukrajina se přitom snaží svůj vliv v Africe dlouhodobě posilovat. V roce 2024 otevřela velvyslanectví v mauritánském Nuakšottu a letos v březnu prezidentská kancelář poprvé vypracovala strategii zaměřenou na rozšíření působení Ukrajiny na kontinentu. Prezident Volodymyr Zelenskyj pak v srpnu vyzval ukrajinské diplomaty, aby věnovali zvláštní pozornost některým africkým regionům včetně Sahelu.

Ukrajinská aktivita se přitom neomezuje jen na Mali a okolní země. Přítomnost ukrajinských operativců byla zaznamenána také v Súdánu. Kyjev tak podle dostupných informací stále více přenáší svůj střet s Moskvou i do regionů, kde si Rusko v posledních letech vybudovalo silné politické a vojenské postavení.

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