Leyenová otevírá dveře Kanadě. Mohla by se stát prvním přidruženým členem EU
Kanada by se mohla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. S návrhem přišla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přímo před kanadským premiérem Markem Carneym. Brusel a Ottawa tak hledají cestu k těsnějšímu partnerství v době rostoucího napětí se Spojenými státy a soupeření s Čínou.
Kanada by se mohla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. S návrhem přišla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu před europoslanci, který sledoval také kanadský premiér Mark Carney. Obě strany v poslední době usilují o užší spolupráci v době sílícího soupeření se Spojenými státy a Čínou.
„Ráda bych společně s vámi usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem Evropské unie,“ prohlásila von der Leyenová za potlesku Carneyho i velké části zaplněného sálu. Zatím jde o její návrh, nikoli o dohodnutou změnu vztahů mezi EU a Kanadou.
Moskva odmítá, že by případná mírová jednání znamenala zastavení bojů na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zároveň usiluje o schůzku se svým americkým protějškem Markem Rubiem v New Yorku.
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Politika
Moskva odmítá, že by případná mírová jednání znamenala zastavení bojů na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zároveň usiluje o schůzku se svým americkým protějškem Markem Rubiem v New Yorku.
Brusel a Ottawa hledají společnou cestu
Šéfka Komise vyzdvihla Kanadu nejen jako důležitého obchodního partnera, ale také jako zemi, s níž Evropa sdílí pohled na zásadní světové otázky. Zmínila ochranu demokracie, boj proti klimatickým změnám i výzvy spojené s umělou inteligencí.
Carneyho vláda považuje podle médií prohloubení vztahů s Evropskou unií za jednu ze svých priorit. Kanada přitom vede obchodní válku s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Užší spolupráce s Evropou má oběma partnerům pomoci posílit jejich postavení v měnícím se světovém uspořádání.
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Partnerství, nikoli rozchod s USA
Většina europoslanců sbližování s Kanadou vítá, někteří však varují, aby nebylo vykládáno jako snaha odvrátit se od Spojených států. Von der Leyenová proto zdůraznila, že cílem není vytvářet spojenectví namířené proti jiné zemi.
„Toto není partnerství proti nikomu jinému, ale pro naši společnou sílu,“ prohlásila šéfka Evropské komise ve zjevné narážce na Trumpa.