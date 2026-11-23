Kypr vyhostil dva ruské diplomaty. Podezřívá je ze špionáže
Ruští diplomaté, nebo agenti pod diplomatickým krytím? Kypr vyhostil dva představitele Moskvy kvůli podezření ze špionáže. Podle serveru Politico tamní tajné služby odhalily síť, která se snažila dostat k citlivým informacím o bezpečnosti Evropské unie i k technologiím, jejichž vývoz do Ruska zakazují sankce. Oba diplomaté museli ostrov opustit už minulý týden.
Kypr vyhostil dva ruské diplomaty kvůli podezření ze špionáže. Podle serveru Politico, který se odvolává na dva nejmenované vysoce postavené kyperské vládní představitele, odhalily tamní zpravodajské služby špionážní síť zaměřenou na získávání utajovaných informací o bezpečnosti Kypru a Evropské unie. O vyhoštění diplomatů jako první informovala místní televizní stanice ANT1 Live.
Síť se podle kyperských představitelů snažila získat také informace o technologiích, jejichž převod do Ruska zakazují evropské sankce. Oba diplomaté byli podezřelí, že pod diplomatickým krytím ve skutečnosti pracovali pro ruské zpravodajské služby. Kypr museli opustit minulý týden.
Kontakty na lidi s přístupem k tajným informacím
Podle zdrojů serveru Politico byli podezřelí diplomaté v kontaktu s kyperskými občany, kteří měli přístup k důvěrným informacím. Vyšetřování tak podle zveřejněných informací nesměřovalo pouze k aktivitám ruských diplomatů, ale také k jejich kontaktům na ostrově.
Politico požádalo o vyjádření ruské velvyslanectví na Kypru. Do zveřejnění článku však nedostalo odpověď.
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Z ruského finančního centra spojenec evropských sankcí
Vztahy Kypru s Ruskem prošly v posledních letech výraznou proměnou. Moskva bývala pro Nikósii hlavním zdrojem přímých zahraničních investic a středomořský ostrov dlouhodobě fungoval jako bankovní centrum ruských investorů. Své finanční aktivity zde měli podle Politica také obchodníci se zbraněmi nebo společnosti působící v hazardním průmyslu.
Sankce Evropské unie, přísnější regulace a změny geopolitické orientace však postupně přiměly Kypr, aby se od tohoto typu investic odvrátil. Jako členský stát EU Nikósie podpořila také zpřísňování sankcí vůči Rusku po jeho invazi na Ukrajinu.
Vyhoštění dvojice diplomatů přitom není v Evropě ojedinělým případem. Podle údajů ukrajinské zahraniční rozvědky, které cituje Politico, vyhostily evropské země od začátku ruské invaze v únoru 2022 z diplomatických misí více než 700 ruských představitelů.
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