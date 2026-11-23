Dost bylo úřední šikany. Komora prosazuje Byrokratický detox
Problémem číslo jedna podnikatelské sféry je podle aktuálního průzkumu Hospodářské komory ČR administrativa a regulace. Komora připravila vlastní návrh antibyrokratického zákona a prosazuje jej na vládní úrovni.
Největší brzdou podnikání pro příští rok je byrokracie. Problémy, které podnikovou sféru trápí dlouhá léta, tedy nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a rostoucí mzdové náklady, tentokrát zůstávají pozadu. Nejvíce firem (57,8 procenta z 346 respondentů) označuje za největší problém neúnosnou míru administrativy a regulace. Vyplývá to z nejnovějšího Komorového barometru, pravidelného průzkumu Hospodářské komory ČR mezi jejími členy.
„Výsledky Komorového barometru ukazují dlouhodobý trend: regulatorní a administrativní zátěž podnikatelům dlouhodobě sílí a letos se poprvé stala překážkou číslo jedna. V době, kdy se ekonomika vyrovnává s vnějšími riziky, jako jsou geopolitické změny, válečné konflikty, ropné krize a celní války, je alarmující, že jednu z největších bariér a brzd si vytváříme sami – složitostí pravidel, jejich častými změnami a duplicitami. Nestačí proto jednorázově rušit jednotlivé povinnosti. Potřebujeme systémové řešení, které bude vzniku zbytečné regulace předcházet a existující byrokracii průběžně snižovat,“ okomentoval výsledky šetření prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
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Byrokratický detox: Komora chce zmapovat povinnosti firem
Co s tím? Hospodářská komora má projekt, který nazývá Byrokratický detox a který by se podle ní měl stát základem antibyrokratického zákona. „Jeho základem (Byrokratického detoxu – pozn. red.) je soustava tabulek povinností, které by u jednotlivých právních předpisů přehledně ukazovaly, komu ukládají jakou povinnost, vůči komu ji musí splnit, v jaké lhůtě a za jakých podmínek. Takto vytvořená mapa by podnikatelům poskytla přesné informace a současně umožnila sledovat vývoj regulatorní a administrativní zátěže,“ shrnul pro Newstream mluvčí HK ČR Jan Sotona.
Dodal, že zmíněný princip představil prezident HK ČR Zajíček také v Bruselu. „Evropský hospodářský a sociální výbor následně doporučil, aby obdobné přehledy povinností doprovázely evropské právní předpisy. Samostatně pak třináct členských zemí EU včetně Česka vyzvalo k důkladné revizi evropské legislativy a jejích kumulativních dopadů,“ dodal mluvčí.
Na novém antibyrokratickém zákoně už se podle Sotony pracuje. „Hospodářská komora zpracovala paragrafové znění návrhu antibyrokratického zákona, které jsme zástupcům politických stran představili ještě před posledními volbami. Po volbách nás oslovil dnešní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Vláda se následně v programovém prohlášení zavázala ke skutečné reformě byrokratické zátěže a její hospodářská strategie už výslovně počítá se zavedením antibyrokratického zákona. Práce na jeho přípravě pokračují, o návrhu jsme minulý týden diskutovali s odborníky z MPO,“ popsal mluvčí Sotona.
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Jeden předpis přibude, jiný musí pryč. Jak proti byrokracii bojují jinde
Řada zemí už přijala antibyrokratické zákony, jinde nadměrnou administrativní a regulatorní zátěž řeší různými balíčky opatření. Například Slovensko přijalo zákon proti byrokracii v roce 2018. Zakotvuje princip „jedenkrát a dost“, který znamená, že úřady nesmějí po občanech a firmách vyžadovat výpisy a údaje, které si mohou samy zdarma zjistit z informačních systémů veřejné správy. Zákon podrobně vyjmenovává jednotlivé typy informačních systémů, například rejstřík trestů, obchodní registr, registr nemovitostí, centrální registr dětí, žáků a posluchačů, informační systém finanční správy a podobně.
Německo má několik zákonů, které systematicky ruší zastaralé ohlašovací povinnosti, zkracují lhůty pro archivaci dokladů, zvyšují limity pro účetnictví malých firem a také prosazují pravidlo „jeden dovnitř, jeden ven“, tedy princip, podle něhož nová regulace může vzniknout jen při zrušení jiné. Cílem, který si spolková vláda stanovila v roce 2026, bylo snížit byrokracii o čtvrtinu a ušetřit firmám 10 miliard eur (zhruba 240 miliard korun).
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Pravidlo „jeden za jeden“, kdy úřady dostaly povinnost při zavedení nového předpisu zrušit jeden stávající, promítla do zákona o snižování byrokracie také Kanada. Úřady zároveň musejí při zavádění nového předpisu vyčíslit, kolik to bude podnikatelskou sféru či občany stát.
Jiné země nedaly svému úsilí o omezení byrokracie podobu samostatného zákona, ale sázejí na dílčí opatření. V textu je dále uváděn Small Business, Enterprise and Employment Act, v jehož rámci vláda povinně stanovuje cíle pro snižování regulatorních nákladů na podnikání pro každé volební období. Nizozemsko a severské státy mají princip omezování administrativní zátěže pevně zakotven v pravidlech legislativního procesu a v povinném hodnocení dopadů regulace (RIA), které před předložením zákona parlamentu podléhá kontrole nezávislých orgánů.
Firmy se bojí úředníků víc než rostoucích mezd
Pravidelného průzkumu Komorový barometr se zúčastnilo 346 firem napříč obory, regiony i velikostními kategoriemi. Rostoucí náklady na pracovní sílu uvedla jako překážku více než polovina respondentů (55,5 procenta), nedostatek kvalifikované pracovní síly pak 45,1 procenta. Na čtvrtém místě uváděly podniky jako problém nízkou poptávku. Tu však označilo za překážku pouze 22,3 procenta dotázaných firem.
Srovnání s dřívějšími výsledky Komorového barometru zároveň ukazuje, jak význam regulatorní a administrativní zátěže jako překážky podnikání v delším období vzrostl. Na podzim roku 2022 se v barometru umístila na čtvrtém místě, když si na ni stěžovalo 27 procent firem. O rok později už tato překážka „obsadila“ třetí místo se 46,2 procenta, o další rok později si na ni stěžovalo 53,6 procenta podnikatelů (třetí místo) a loni na podzim 47,6 procenta. Letos na podzim se pak poprvé dostala na první místo.
A může být hůř. Jak upozornila Komora, výsledek průzkumu přichází v době, kdy firmám přibývají další povinnosti z české i evropské legislativy. Od srpna 2026 firmy plní požadavky evropského nařízení o obalech PPWR a připravují se na pravidla transparentního odměňování.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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