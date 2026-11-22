Okamura rozjel kampaň, Babiš zuří
Množí se rozepře uvnitř vládní koalice. Naposledy Andrej Babiš vyjel na Tomia Okamuru, ať nemluví do prodeje letounů Skyfox na Ukrajinu. Babiš chce dělat pragmatický zahraniční obchod, Okamura nechce podporovat Ukrajinu. Macinka nechce ruské hokejistky v Česku, Okamura nemá nic proti. Vydrží koalice?
Tomio Okamura chce mír, ne válku. Nový John Lennon. Prodejem letadel Skyfox Ukrajině prý podporujeme válku, Okamura je veřejně proti. Tím ovšem šlápl na kuří oko Karlu Havlíčkovi, který je pyšný na exportní úspěch Aera Vodochody. Stejně jako Andrej Babiš. Ne ideologie, ale pragmatismus, to je Babišova filozofie. No, filozofie je silné slovo, spíš přístup.
Za kritiku prodeje Skyfoxů Babiš Okamuru pokáral, přestože po celou dobu trvání této vlády tvrdí, že koalice dobře pracuje a že nebude komentovat koaliční partnery. Toho se drží i Motoristé a SPD. O názorové shodě se však nedá hovořit.
Macinka například nechce, aby ruské hokejistky hrály na prosincovém mistrovství světa v Ostravě. Naopak Okamura, posel míru, by nemíchal sport s politikou. Jak říká, vždyť i ve Spojených státech může hrát hokej Alexandr Ovečkin, podporovatel Putina. Macinka však v Česku nechce ruské `mužatky`. Babiš nad Macinkovým skandálním označením hokejistek jako mužatek zvedl obočí. Cože, další Macinkův úlet? To nestačí rok s Turkem? Macinka se následně za slova veřejně omluvil.
Na televizních poplatcích se všechny tři strany shodnou. Babišovi však rozhodně není po vůli, že Okamura jejich rušení prosadil v sobotu v noci. Babiš na zasedání Sněmovny nebyl, šel se po práci vyspat. Následně noční zasedání odsoudil, koalice by podle něj neměla zbytečně provokovat. Plné Letné tím už nezabránil, Okamura mu prostě nedá klid na práci. Po prohraných komunálních volbách šéf SPD přitvrdil muziku.
Druhá šance pro Šmardu
Necelý rok vlády nevypadá jako idylka. Na rozpad koalice však může opozice zapomenout. Všechny tři koaliční strany to dotáhnou do konce. Babiš nemusí Turka ani Okamuru. Ale chce vládnout. Za každou cenu. Macinka se drží koryta veškerou silou, ví, že už se k němu nejspíš nikdy nedostane. Okamura bude dělat tři roky vlny, chce si ošetřit své voliče, mírotvůrce. Ani on však nemá zájem koalici potopit, nemá s kým jiným vládnout. Koalice je na povrchu rozhádaná a nesourodá, uvnitř nezničitelná.
Týden přinesl kromě Okamurových mírových plánů ještě jednu zajímavou událost. Nejvyšší správní soud zrušil výsledek senátních voleb na Žďársku, bude se tam volit znovu. Volby vyhrál lidovec Josef Klement, který byl v prvním kole druhý o pouhý jeden hlas před Radkem Černým z ODS. Ten se začal soudit a vyhrál. Při přezkumu se našlo mnoho pochybení, špatná známka pro volební komise. Dobrá zpráva pro vítěze prvního kola prvních voleb Michala Šmardu, dostal druhou šanci.