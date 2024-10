Šéf BIS Koudelka: Čína se tváří jako přítel, ale usiluje o úpadek demokracie

Čína se snaží navenek působit jako přítel a atraktivní partner západních zemí, usiluje ale o úpadek demokracií a světový řád založený na úspěchu totalitních států. Na dnešní konferenci ve Sněmovně o rizicích ekonomické a technologické závislosti na Číně to řekl ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Čína podle Koudelky cestě za svým cílem být dominantní ekonomickou silou podřizuje všechno.

Důležitým prostředkem je pro Čínu udržování a získávání kontaktů ve světě, buduje si přes ně své renomé a postavení. Kontakty získává především skrz obchodní vztahy a investice, ale také přes spřízněné politiky, míní Koudelka. „To platí ve všech demokratických zemích, to platí také v České republice a typickým příkladem je pročínská politika bývalého prezidenta Miloše Zemana,“ uvedl. Zeman měl k BIS i Koudelkovi dlouhodobě výhrady, opakovaně odmítal vládní návrh na jeho jmenování do generálské hodnosti.

Diktatura, která se připravuje na válku

Při jakýchkoliv vztazích s Čínou je nutné si uvědomovat, že jde o nejmocnější světovou diktaturu, která se neostýchá masivně omezovat práva vlastního obyvatelstva, řekl Koudelka. „Je to diktatura, která se připravuje na budoucí vojenský střet,“ uvedl. Čína cílevědomě dělá kroky, které jí umožní anektovat Tchaj-wan, dodal. Západ by podle něj neměl dopustit scénář z Ukrajiny a měl by pomoci potenciální oběti vybudovat takovou obranu, že potenciálnímu útočníkovi se agrese nevyplatí. „Jakákoliv aktivita po agresi nenahradí dnešní pasivitu,“ zdůraznil.

Prakticky při každém kontaktu s Tchaj-wanem atakuje Čína české politiky a státní úředníky, uvedl Koudelka. „Snaží se za pomoci tlaku a nepřímých výhrůžek odradit ČR a její představitele od jakékoliv podpory či komunikace s Tchaj-wanem,“ uvedl. Ocenil, že tlaku nepodlehl šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a Tchaj-wan navštívil. „Byl to jasný vzkaz, že ČR s nehodlá sehnout, a to v době, kdy prezident Zeman vyhlašoval, že jezdí do totalitní Číny se učit, jak stabilizovat společnost,“ dodal.

Cestě za svým cílem být dominantní ekonomickou silou podřizuje Čína všechno, řekl šéf kontarozvědky. „Včetně špionáže, která je akceptována jako prostředek ke zvýšení bohatství a síly Číny. Každý čínský občan, instituce, firma má povinnost ze zákona spolupracovat se zpravodajskými službami, pakliže o to požádají,“ uvedl. Čínská zpravodajská aktivita má všechny formy od nejjednodušších po špičkové technologie a kybernetické útoky.

Čína neváhá používat obchodní vztahy jako zbraň, podle Koudelky je potřeba se vyvarovat nepřímých obchodních závislostí, které je možné proti Česku využít. „Čína ke své budoucí stabilitě potřebuje světový řád založený na úspěchu totalitních a autoritářských států a úpadku demokracií,“ uvedl. Navenek se tváří jako přítel a atraktivní partner, ale vždy se bude snažit omezit a ovlivnit své svobodné protějšky.

