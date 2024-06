Jurečka navrhne zvýšit platy části úředníků. Polepšit by si měli i školníci či kuchařky

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhne na úterním jednání tripartity zvýšení platů ve veřejné sféře od září tzv. první skupině, kam patří úředníci, pracovníci v kultuře, techničtí pracovníci či nepedagogické síly ve školství, a zaměstnancům ve státní službě v rozmezí od sedmi do deseti procent. Jurečka to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Finální dohoda ve vládní koalici se bude hledat po 1. červenci na základě výsledků státního rozpočtu, uvedl Jurečka. Ministerstvo financí by podle něj jeho návrh přišel na zhruba pět miliard korun. Odbory podle dřívějších informací trvají na zvýšení platových tarifů od září o 15 procent. Celkem by mělo podle údajů ministerstva práce pro stát a veřejný sektor pracovat asi 846 300 lidí.

„To, že je nutné zvýšit platy u lidí pracujících ve veřejné sféře ve stupnici jedna, tedy u lidí, kteří dělají úřední práci v obcích a krajích, pracují ve školních nebo nemocničních jídelnách nebo u zapisovatelů u soudů, je to bez diskuse,“ uvedl Jurečka. Jde podle něj zhruba o 360 tisíc lidí. Podobně jako lidé ve stupnici jedna, je zhruba 60 tisíc pracovníků ve státní službě na úřadech či ministerstvech. U zbývajících stupňů je třeba dohodnout růst platů individuálně, protože tam se již zvýšil objem vyplacených peněz, dodal.

První výkop

Místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD) řekla, že toto zvýšení je nedostatečné. Podle jejích propočtů by se první skupině měly zvýšit platy o 15 procent. U druhého a třetího stupně, kde chce započítat i dopady konsolidačního balíčku, navrhuje zvýšení kolem sedmi procent, u čtvrtého stupně o 11 procent a u pátého o 13 procent. „Nepřidali bychom všem plošně celou částku, ale rozestupňovali bychom to podle toho, o jakou inflaci byl propad reálných platů,“ podotkla.

Člen sněmovního výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka (ANO) míní, že růst platů o sedm až deset procent pro první skupinu je minimum. Nárůst o 15 procent je podle něj "výkop" odborářů. Připomněl, že reálné mzdy klesaly devět čtvrtletí za sebou.

Plat ve veřejném sektoru stanovuje pět tabulek s jednotlivými tarify podle odbornosti a délky praxe. První tabulka je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky či nepedagogické síly ve školství. Druhou tabulkou se řídí odměňování v sociálních službách, třetí se používá pro zdravotníky a sestry, čtvrtá pro lékaře a zubaře a pátá pro učitele. Vlastní tabulku pak mají státní zaměstnanci i bezpečnostní složky. Jurečka chce platy druhé, třetí, čtvrté a páté skupiny vyřešit individuálně.

