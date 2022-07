Johnson: Neodstoupím. Británie čelí politické krizi

Britský premiér Boris Johnson, který po rezignaci dvou svých ministrů a dalších vládních úředníků čelí narůstajícímu tlaku, aby se vzdal funkce, odmítl možnost, že by odstoupil.

Poslancům v parlamentu řekl, že právě v těchto těžkých časech a v době největší války v Evropě za osm desetiletí musí vláda pokračovat. Své odhodlání nerezignovat zopakoval i večer na schůzce se svými ministry. K demisi dnes podle britských médií vyzval Johnsona jeho dlouholetý spolupracovník a ministr Michael Gove, premiér ho následně odvolal.

„Toto je přesně doba, kdy byste očekávali, že vláda neodejde a že bude pokračovat v práci,“ řekl dnes Johnson podle agentury Reuters britským poslancům. Připomněl, že ekonomika čelí těžkým časům kvůli ruské válce na Ukrajině. Prohlásil také, že jeho vláda provádí „největší snížení daní za desetiletí“.

Johnson pod palbou kritiky

Johnson čelil tvrdé kritice například od šéfa labouristů Keira Starmera. Ian Blackford ze Skotské národní strany (SNP) se Johnsona ptal, „kolik ještě ministrů musí odejít, aby (ministerský předseda) vzal pero a podepsal rezignaci“.

K demisi ve středu znovu vybídl Johnsona i konzervativní poslanec a exministr pro brexit David Davis. „Před šesti měsíci jsem vyzval premiéra k rezignaci, protože už tehdy bylo jasné, že jeho vládnutí vytváří řadu problémů, které paralyzují vládu. Dnes ho žádám, aby udělal čestný krok a aby dal přednost národním zájmům před zájmy vlastními,“ řekl v parlamentu Davis.

Johnson v reakci na jeho slova uvedl, že s ním „absolutně nesouhlasí“. Podle premiéra zůstat ve funkci neznamená jít proti národním zájmům. Jak následně doplnila Johnsonova mluvčí, premiér se navzdory nedávným rezignacím domnívá, že má nadále podporu svých poslanců.

Večer se britský premiér setkal se svými ministry a zopakoval jim, že "trvá na svém a nehodlá odstoupit". Vyplývá to alespoň ze zdrojů, na které se odvolávají britská média. Za posledních 24 hodin již z Johnsonovy širší vlády odešlo více než 32 britských poslanců, což je vůbec nejvíce za jediný den v britské historii.

Vnitropolitický vývoj v Británii je nepřehledný

Vnitropolitický vývoj v Británii je v posledních hodinách chvílemi málo přehledný. Zpravodajská stanice BBC nejprve večer uvedla, že svou rezignaci oznámil již třetí z Johnsonových ministrů, ministr pro záležitosti Severního Irska Brandon Lewis. Po chvíli ale tuto informaci stáhla s tím, že nebyla pravdivá. Již v úterý na své funkce rezignovali ministr zdravotnictví Sajid Javid a ministr financí Rishi Sunak.

Poslední z řady končících ministrů je Michael Gove, který měl v Johnsonově vládě na starosti otázky bydlení. Uvedly to stanice BBC a Sky News, podle nichž Gove skandály zatíženého ministerského předsedu předtím sám vyzval k rezignaci. Podle zdrojů obou stanic Johnson v reakci na to svého dlouholetého politického souputníka odvolal.

Mezi ministry platil Gove za těžkou politikou váhu. Již v předvolební kampani před brexitovým referendem v roce 2016 vedl spolu s Johnsonem kampaň za vystoupení z Evropské unie. Vztahy mezi nimi se však vždy vyznačovaly také konkurencí, uvedla agentura DPA.

