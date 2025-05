Jádro je passé a na větrníky není spoleh. Němci tlačí plyn

Nová německá ministryně hospodářství a energetiky Katherina Reicheová v pátek vyloučila, že by se Německo mohlo vrátit k výrobě elektřiny z jádra. Návrat by podle ní vyžadoval příliš mnoho peněz a není pro něj ani shoda ve společnosti.

Jaderná energetika podle německé ministryně Reicheové patří k evropskému energetickému mixu, ne už ale k německému. Důraz chce Reicheová klást na budování plynových elektráren, informovala agentura DPA.

O ukončení výroby elektrické energie z jádra v Německu původně rozhodla už v květnu 2011 vláda kancléřky Angely Merkelové z Křesťanskodemokratické unie (CDU), jejímiž členy jsou Reicheová i kancléř Friedrich Merz. Podnětem k tomu byla havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě z téhož roku.

Konzervativní unie CDU/CSU před únorovými předčasnými volbami do Spolkového sněmu opakovaně říkala, že v současnosti považuje konec výroby jaderné elektřiny v Německu za chybu. Velkým zastáncem jaderné energetiky je mimo jiné předseda bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder, který loni na návštěvě Prahy podpořil spolupráci s Českem v této oblasti.

Německý energetický mix

Podle Reicheové, která v pátek hovořila na konferenci v jižním Německu, byl ale odklon od jaderné energetiky v zemi dokonán a obrat by stál příliš mnoho peněz. Poslední tři jaderné elektrárny odpojilo Německo od sítě v roce 2023, energii z jádra tak přestalo vyrábět po více než 60 letech. Ministryně hospodářství také uvedla, že kromě peněz by chyběla pro návrat k jádru i potřebná důvěra podnikatelů, kteří by se procesu účastnili, a společenská shoda, že se jedná o správný krok.

Zatímco v Německu už do energetického mixu jádro patřit nebude, v jiných zemích Evropské unie tomu tak není, upozornila Reicheová. Mezi státy v EU, které počítají ve svém energetickém mixu s jádrem, patří i Česko.

Reicheová vyzvala k urychlení výstavby nových plynových elektráren. „Potřebujeme flexibilní plynové elektrárny, které by dodávaly proud, když nebude foukat vítr a svítit slunce,“ uvedla. Jak důležité jsou takové plynové elektrárny, podle ministryně ukázal nedávný rozsáhlý výpadek dodávek elektřiny na Pyrenejském poloostrově, jehož příčina je ovšem stále nejasná.

Obnovitelné zdroje se v loňském roce podílely na výrobě elektřiny v Německu z téměř 60 procent. Reicheová v této souvislosti řekla, že Německo se v současnosti na ochranu klimatu soustředí „skoro až příliš“. Obnovitelné zdroje je podle ní třeba využívat, ale „vždy musíme dbát na náklady“.

K nastartování německého hospodářství, které v posledních dvou letech vykázalo pokles a v letošním roce by mělo podle odhadů stagnovat, je podle ministryně třeba snížit ceny energií. Reicheová před nástupem do vlády působila ve vedení dceřiné společnosti energetické firmy innogy.

