Izrael zřejmě zahájil rozsáhlou pozemní invazi Gazy

Rozšíření vojenských operací v Pásmu Gazy, k němuž Izrael přistoupil v pátek večer, je zřejmě postupným začátkem rozsáhlé pozemní invaze, sdělili televizi CBS News dva američtí činitelé. Izrael to zatím nepotvrdil, serveru listu The New York Times ale řekl, že izraelští vojáci a tanky jsou v Gaze. Jeruzalém také varoval novináře v úzkém pobřežním pásu, kde na území menším než Praha žije 2,3 milionu Palestinců, že není schopen zaručit jejich bezpečnost.

„Naši vojáci a naše tanky jsou uvnitř Pásma Gazy. Střílejí a zasahují,“ řekl The New York Times mluvčí izraelské armády Nir Dinar. CBS News bližší podrobnosti o vyjádření amerických činitelů nepřinesla. Z oblasti bylo celou noc slyšet a vidět množství výbuchů.

Server listu The Jerusalem Post napsal, že izraelská armáda útočí především na sever Gazy a s odkazem na palestinská média informoval o střetech vojáků s bojovníky radikálního palestinského hnutí Hamás v oblasti mezi městem Bajt Hanún na severu pásma a uprchlickým táborem Búrajdž v jeho střední části.

O varování izraelské armády novinářům informovala agentura Reuters. Na dotaz její a agentury AFP se těmto organizacím dostalo odpovědi, že izraelská armáda útočí v Gaze na Hamás, který podle ní svá vojenská stanoviště naschvál dává do blízkosti novinářů a civilistů. Navíc není vyloučené, že na oblast nedopadne některá z raket Hamásu. „Za těchto podmínek nemůžeme zaručit bezpečnost vašich zaměstnanců,“ poznamenala izraelská armáda.

Výbor na ochranu novinářů (CPJ) uvedl, že za poslední tři týdny přišlo o život v regionu už 29 žurnalistů, a toto období je tak pro ně nejsmrtelnějším za poslední desítky let. Velká většina - 24 - zabitých novinářů byli Palestinci.

Izrael na Gazu útočí v odvetě za útok Hamásu na jih Izraele ze 7. října, který si vyžádal na 1400 obětí. V Gaze už je podle zdejších úřadů mrtvých přes 7300, navíc je území odříznuté Izraelem od dodávek potravin i vody a od pátku zde z velké části nefunguje ani internet a telekomunikační spojení.

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na X napsal, že jeho organizace ztratila kontakt se svými pracovníky v Gaze. „Toto obléhání ve mně vyvolává vážné obavy o jejich bezpečnost a bezprostřední ohrožení zdraví zranitelných pacientů,“ uvedl a vyzval k jejich okamžité ochraně.

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) informoval o tom, že v Gaze přišlo o život už 53 jeho zaměstnanců, jen za posledních 24 hodin 14. Deborah Brownová z neziskové organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch podle serveru BBC News varovala před tím, že téměř kompletní výpadek telekomunikací v Gaze by mohl sloužit jako zástěrka pro "masová zvěrstva".