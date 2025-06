Izrael uděřil na Írán, zabil jaderné vědce. Čekejte tvrdou odplatu, zní z Teheránu

Útok přichází na pozadí rostoucího napětí ohledně íránského jaderného programu.

Izrael v noci na dnešek zaútočil na Írán. Podle izraelského premiéra Benjamina Netajahua údery cílily na íránské jaderné vědce pracující na výrobě atomové bomby, na jaderný provoz v Natanzu a na íránský balistický program. Mezi oběťmi útoku je velitel íránských revolučních gard Hosejn Salámí, dva íránští jaderní vědci, jakož i děti v rezidenční čtvrti v Teheránu, informovala íránská média. Podle íránské státní televize byl zabit také náčelník generálního štábu íránské armády Mohammad Bagherí.

Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí uvedl, že Izrael čeká „tvrdý trest“. Podle americké diplomacie se Spojené státy na izraelských úderech nepodílely.

O útoku nejprve informoval izraelský ministr obrany Jisrael Kac, přičemž ho označil za preventivní a upozornil na hrozící odvetu ze strany Teheránu. Premiér Netanjahu mezitím oznámil, že izraelské údery budou „pokračovat tak dlouho, jak bude k odstranění hrozby zapotřebí“.

Podle íránských médií bylo při útoku zasaženo mimo jiné velitelství revolučních gard v Teheránu, kde následně propukl mohutný požár. Íránské revoluční gardy brzy ráno SELČ potvrdily, že při útoku byl zabit jejich velitel Salámí, o jehož smrti krátce předtím informovala íránská televize. Gardy zároveň pohrozily Izraeli, že za útok zaplatí vysokou cenu. „Útok byl proveden s plným vědomím a podporou zlovolných vládců v Bílém domě a teroristického režimu USA,“ uvádí se v prohlášení revolučních gard.

Nad íránským jaderným provozem v Natanzu, kde se stejně jako v Teheránu ozvalo několik explozí, se podle AP vznáší hustý černý dým. Objekt má nadzemní a podzemní část a není jasné, jak vážné škody úder způsobil, poznamenala agentura.

Nouzový stav v Izraeli

Izrael uzavřel svůj vzdušný prostor a školy tam dnes budou zavřené. „Po preventivním úderu Izraele proti Íránu lze v nejbližší době očekávat raketový a dronový útok proti Izraeli a jeho civilnímu obyvatelstvu,“ uvedl Kac. V celém Izraeli se podle ToI rozezněly výstražné sirény. Podle Kace v Izraeli nyní platí nouzový stav a občané musejí dodržovat pokyny úřadů.

Írán rovněž uzavřel svůj vzdušný prostor a íránské vedení svolalo okamžitou schůzku bezpečnostních špiček. Íránský nejvyšší duchovní Chameneí v prohlášení zveřejněném státní agenturou IRNA pohrozil Izraeli tvrdým trestem a zároveň potvrdil smrt několika vrchních vojenských představitelů a vědců. „Sionistický režim dnes ráno rozpoutal svůj zlý a krvavý zločin proti Íránu a odhalil svou podlou povahu. Tímto útokem si sionistický režim připravil hořký osud,“ uvedl Chameneí s odkazem na Izrael.

Útok přichází na pozadí rostoucího napětí ohledně íránského jaderného programu. Izrael už řadu let varuje, že nedovolí Íránu vyrobit jadernou zbraň. Írán sice tvrdí, že takové ambice nemá, ale tamní představitelé opakovaně naznačovali, že by ji vyrobit mohl, poznamenala agentura AP. Spojené státy již dříve tento týden s ohledem na možné zhoršení bezpečností situace stáhly některé své diplomaty z irácké metropole Bagdádu a nabídly dobrovolnou evakuaci rodin amerických vojáků rozmístěných na Blízkém východě

Americký prezident Donald Trump v době útoku podle agentury AP hovořil se zákonodárci před Bílým domem a nebylo bezprostředně jasné, zda byl v tu chvíli o úderech informován. Trump dříve uvedl, že vyzýval Netanjahua, aby prozatím upustil od jakékoli akce, zatímco americká vláda pokračuje v nepřímých rozhovorech s Íránem, připomněla agentura. Bílý dům nedlouho po útoku informoval, že se Trump dnes ráno washingtonského času (odpoledne SELČ) zúčastní schůzky Národní bezpečnostní rady Bílého domu. Americký ministr zahraničí Rubio mezitím uvedl, že USA nejsou do izraelského útoku na Írán zapojeny a že jejich hlavní prioritou nyní je ochránit americké vojáky na Blízkém východě. Izrael podle Rubia Spojeným státům sdělil, že údery v Íránu musí provést na svou obranu.

