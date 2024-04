Íránský útok na Izrael: Vyletěly drony i rakety. Jsme si kvit, tvrdí režim

Íránské revoluční gardy vyslaly desítky dronů a raket na cíle v Izraeli. Elitní útvar íránských ozbrojených sil dodal, že útok reaguje na "zločiny" Izraele včetně nedávného útoku na íránský konzulát v Damašku. Íránské zastoupení při OSN uvedlo, že útok na Izrael je odveta za úder na jeho diplomatický objekt v Damašku. Věc prý lze po této "dronové operaci" považovat za uzavřenou.

Reklama

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v první reakci na start dronů uvedl, že Izrael se na přímý útok Íránu připravoval a že jakýkoli úder nenechá bez odvety. Teherán varoval Spojené státy, že jde o konflikt s Izraelem a vyzval je, aby se držely stranou. Nynější útok je první, který Írán proti izraelskému útoku vede přímo ze svého území.

Vývoj znamená další eskalaci konfliktů na Blízkém východě po více než šesti měsících války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy.

Izrael ohlásil uzavření svého vzdušného prostoru od 00.30 místního času (23.30 SELČ). Drony nad izraelské území dorazily kolem 02.00 místního času. V Jeruzalémě se rozezněly sirény varující před vzdušným útokem a nad městem bylo slyšet výbuchy, informovala agentura Reuters. Podle místních médií začaly pracovat systémy protivzdušné obrany, sestřelovaly drony, které nad izraelské území vyslal Írán. "Slyším více detonací, které znějí jako záchyt (protivzdušnou obranou). Neslyším, že by něco zasáhlo cíle na zemi," uvedl zpravodaj americké televize CNN v Jeruzalémě.

Sestřelovat drony pomohli Američané i Jordánci

Podle agentury AFP izraelská armáda uvedla, že se snaží drony zastavit ve spolupráci se Spojenými státy. Nejmenované zdroje zase řekly agentuře Reuters, že připravena letouny sestřelit je také protivzdušná obrana Jordánska, které leží mezi Íránem a Izraelem. Bezpečnostní činitel Izraele řekl médiím, že mimo vzdušný prostor země bylo zasaženo přes sto íránských dronů. Část prý sestřelily USA a Británie.

Židovský stát se v posledních dnech na možnost přímého íránského útoku připravoval, v sobotu jeho armáda oznámila, že je v plné pohotovosti. Po startu íránských dronů uvedla, že izraelská protivzdušná obrana situaci monitoruje a je připravena letouny zneškodnit a že v ohrožených oblastech by se případně rozezněly sirény.

Před zprávou o útoku se objevily neoficiální informace, že Íránci se pokusí zasáhnout vojenské cíle. Ve vysílání televize Channel 12 uvedl bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky Amos Jadlin, že každý dron nese 20 kilogramů výbušnin.

"Naše obranné systémy jsou rozmístěné a jsme připraveni na veškeré scénáře," uvedl ještě před potvrzením útoku Netanjahu. "Stanovil jsem jasný princip: Když nás někdo zasáhne, zasáhneme my jeho," citoval z jeho videa zpravodajský web The Times of Israel.