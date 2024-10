Zdeněk Hřib chce být novým šéfem Pirátů

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib bude kandidovat na předsedu Pirátů.

Chce, aby Piráti byli liberální středovou stranou a prosazovali politiku zaměřenou na problémy běžných lidí. Chce prosadit také vnitřní reformu strany, jejíž součástí by bylo například uzavření pirátského diskusního fóra pro veřejnost nebo zpřísnění pravidel pro odvolávání. Už dříve kandidaturu na šéfa Pirátů oznámil končící senátor Lukáš Wagenknecht.

„Musíme především přestat řešit sami sebe a začít řešit problémy běžných lidí, kteří nás chtějí volit. Chci Piráty 'vycentrovat', aby byli hlavní politickou silou na liberálním středu, získali opět schopnost zaujmout svým programem centrální proud voličů a aby prosazovali politiku opřenou o expertizu a data,“ uvedl Hřib, který je členem republikového výboru strany.

Z fóra Pirátů vyplývá, že na předsedu chtějí kandidovat kromě Hřiba a Wagenknechta také bývalý ostravský radní David Witosz a končící náměstek libereckého hejtmana Zbyněk Miklík. Média zmiňují také senátorku za Kladensko Adélu Šípovou, která ale zatím není členkou strany.

Michálek post šéfa odmítl

Nominaci dříve odmítli dosavadní místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová či šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Usilovat o funkci předsedy nebude ani dosavadní plzeňský hejtman Rudolf Špoták. Na facebooku napsal, že budoucí předseda musí mít silnou podporu napříč celou stranou. „Hlasování o vystoupení z vlády a následující reakce mě přesvědčily, že já tím kandidátem nejsem. Proto nebudu dále o pozici předsedy Pirátů usilovat,“ uvedl.

Piráti hledají nové vedení po volebním neúspěchu v krajských volbách, na který v září reagovalo rezignací celé předsednictvo strany včetně předsedy Ivana Bartoše. Bartoš následně skončil i jako ministr pro místní rozvoj, když ho premiér Petr Fiala (ODS) navrhl odvolat. Piráti poté odešli do opozice. Nové vedení budou vybírat 9. listopadu v Praze.

