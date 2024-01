Lukáš Kovanda: Neprozíravá Lagardeová. „Šéfka eura“ se pustila do Trumpa

Svět se už připravuje na Trumpův návrat do Bílého domu, tedy až na šéfku Evropské centrální banky Lagardeovou. Ta minulý týden – i s přihlédnutím k její vysoce apolitické pozici dosti neprofesionálně a hlavně neprozíravě – pronesla, že „Trump jednoznačně představuje hrozbu“. Včera Trump drtivě zvítězil v republikánském hlasování v Iowě.

To estonská premiérka Kallasová tedy jedná prozíravěji. Při své nedávné návštěvě Washingtonu neopomněla setkat také právě s klíčovými Trumpovými spojenci. Estonsko si – na rozdíl od šéfky ECB – totiž dobře uvědomuje, jak zásadní může být získat Trumpa na svoji stranu, pochopitelně zejména s ohledem na válku na Ukrajině a další osud NATO.

I pro českou bezpečnost mohou být brzy zásadní dvě věci: dobré vztahy s Trumpem a plnění závazků vůči NATO, tedy zejména ona 2 procenta HDP na armádu, které dobré vztahy s Trumpem podpoří jako máloco jiného.

Lukáš Kovanda: Opakování referenda o euru dává smysl a má historický základ Názory V současné debatě o přijetí eura v Česku často zní, že referendum o přijetí eura nemá smysl, protože Češi si přijetí společně měny už odhlasovali roku 2003, kdy řekli „ano“ vstupu do EU, a tedy i do eurozóny. Jenže kdyby tento argument platil, žádné euro dost možná ani existovat nebude. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Také proto je nyní zcela nemístné řešit vstup ČR do eurozóny. A nejen proto, že „šéfka eura“ se dopouští nemístních výroků, jež potenciálně ohrožují bezpečnost Česka.

Vstup do eurozóny by Česko přišel na nemalé desítky miliard korun jen na „vstupních nákladech“ a potenciálně by tak mohl ohrozit plnění finančních závazků vůči NATO (jež Česko neplnilo soustavně od roku 2005). A narušit tak dobré vztahy s Trumpem.

Republikáni v Iowě drtivě podpořili nominaci Trumpa na prezidenta. Končí jeden z kandidátů Leaders Americký exprezident Donald Trump si připsal drtivé vítězství na úvod procesu, který určí kandidáta Republikánské strany pro listopadové prezidentské volby v USA. ČTK Přečíst článek

Pokud se Trump rozhodne opustit NATO, jak dříve hrozil, to poslední, co ho bude zajímat, je, zda Česko platí eurem nebo korunou. Euro není žádnou bezpečnostní pojistkou vůbec ničeho.

Pokud už něco, tak s ohledem na zmíněný výrok Lagardeové ECB dokonce bezpečnost Česka spíše podrývá, než aby ji upevňovala.