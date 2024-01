Česko se může proměnit v hladovějící „Detroit Evropy“

Česko se může kvůli nástupu elektromobility stát „Detroitem Evropy“, varuje agentura Bloomberg. Stát totiž selhává v lákání zahraničních investorů, výrazně v tom zaostává i za Maďarskem a Polskem.

Americké město Detroit, symbol automobilové výroby 20. století, se především v důsledku globální finanční krize z let 2008 a 2009 a úpadku tamní produkce aut stalo nakonec také symbolem ekonomické devastace a krachu. Pád tamních automobilek General Motors a Chrysler z něj učinil „město duchů“, plné opuštěných, chátrajících fabrik, v němž míra nezaměstnanosti stoupala ke 30 procentům, podle některých odhadů dokonce atakovala hranici 50 procent. Agentura Bloomberg ve svém článku varuje, že Česko se může proměnit v „Detroit Evropy“, podobně jako Slovensko.

Zatím obě země představují světovou špičku v objemu výroby aut na hlavu. Jenže to se může brzy změnit. Jedná se totiž v drtivé většině o automobily se spalovacími motory.

Nástup výroby elektromobilů může z Česka a Slovenska učinit země čelící enormnímu propouštění. Na Slovensku je nástupem elektromobility ohroženo až 85 tisíc pracovních míst, cituje Bloomberg závěr studie bratislavského think-tanku Globsec. A to přesto, že Volkswagen by měl na Slovensku od příštího roku vyrábět své elektrické SUV vozy a Volvo zase staví u Košic závod, jenž bude elektrovozy produkovat již v roce 2026.

Otázkou totiž zůstává zejména osud rozsáhlé subdodavatelské sítě, která je závislá na výrobě aut ze spalovacími motory. Ta jsou konstrukčně komplexnější a obsahují větší počet dílů než elektrovozy. Vždyť jen hnací soustava aut se spalovacími motory se skládá z nějakých 200 dílů, v případě elektrovozů je to zhruba jen desetina toho počtu. Navíc elektrovozy neobsahují díly zajišťující příjem a zpracování paliv a související vypouštění emisí.

V závodech o gigafactory jsou Češi na chvostu

Česko na tom není o nic lépe než Slovensko. Na rozdíl od Polska a Maďarska se mu nedaří zajistit investory do výstavby závodů na výrobu baterií do elektrovozů, všímá si Bloomberg.

Na Slovensku tamní čtyři automobilky a jejich 350 subdodavatelů zaměstnávají 260 tisíc lidí, v Česku je počet osob zaměstnaných v autoprůmyslu takřka dvojnásobný.

Podle zdrojů Bloombergu škodí československému autoprůmyslu příliš rychlý přechod k elektromobilitě, vynucovaný v rámci zelené agendy a Green Dealu Evropskou unií, který současně staví evropské výrobce aut do nevýhodné pozice v porovnání s konkurenty z jiných světadílů, zejména z Číny. Někteří výrobci autodílů na Slovensku uvádějí, že za cenu, za niž prodává čínská konkurence finální výrobek, oni sami ani nenakoupí materiál pro výrobu. Producenti v EU totiž musí – na rozdíl od čínské konkurence – splňovat náročná zelená kritéria.

Problémem je ale také to, že Česko a Slovensko selhávají a výrazně zaostávají za Maďarskem a Polskem, dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky, v lákání investorů, kteří by budovali závody na výrobu elektrobaterií. V Polsku a Maďarsku je již v provozu – případně se buduje – takových závodů takřka tucet, spočítal Bloomberg. To je právě další klíčové nebezpečí pro budoucnost české a slovenské automobilové výroby, neboť automobilky budou tíhnout k umístění výroby elekroaut do zemí, kde je nablízku právě závod na produkci elektrobaterií, tedy mnohem spíš do Maďarska a Polska, než do Česka a na Slovensko.

Volkswagen loni na sklonku roku „odpískal“ výstavbu dalšího závodu na výrobu baterií, o nějž velmi usilovalo Česko, a to poté, co podobné továrny postavil v Kanadě a jinde v Evropě.