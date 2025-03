Fiala: Uděláme vše pro to, aby Rádio Svobodná Evropa pokračovalo v činnosti

Česká vláda udělá vše pro to, aby Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), které sídlí v Praze, mohlo pokračovat ve své činnosti. Deníku Financial Times to řekl český premiér Petr Fiala. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa před týdnem v rámci omezení federálního úřednického aparátu oznámila výrazné omezení rozhlasové stanice Hlas Ameriky i konec financování RFE/RL.

Financial Times připomínají, že zpravodajství přinášené těmito rozhlasovými stanicemi je protiváhou propagandy režimů v zemích, jako je Rusko nebo Írán. Vysílání Svobodné Evropě mělo také za studené války velký význam pro mnoho lidí v komunistickém bloku, napsal list.

„Uděláme všechno, co můžeme, abychom jim (RFE/RL) dali šanci pokračovat v této důležité roli,“ řekl Fiala ve FT. Dodal, že Svobodnou Evropu v mládí sám poslouchal a že to pro něho bylo důležité. Je prý velmi hrdý, že tato rozhlasová stanice v Česku sídlí a doufá, že v Praze, kde je od roku 1995, zůstane. Vyzval k vytvoření „koalice států pro evropské řešení“.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák tento týden řekl, že českou iniciativu na evropskou podporu RFE/RL podpořilo devět zemí EU. Čeští představitelé o věci jednají se zástupci Evropské komise, včetně eurokomisaře pro rozpočet Piotra Serafina.

Koupí rádio stát?

Financial Times připomínají, že šéf české diplomacie Jan Lipavský řekl, že pokud činnost Svobodné Evropy „považujeme za přínosnou, pak dává smysl uvažovat o způsobech, jak zajistit její budoucnost, včetně možnosti koupit ji“.

K ukončení činnosti Hlasu Ameriky a RFE/RL vyzval miliardář a prezidentský poradce Elon Musk, hlavní postava Trumpových snah o omezení státního aparátu a federálních výdajů. Podle Financial Times Musk RFE/RL označil za „radikálně levicové šílené lidi, kteří mluví sami pro sebe a zároveň vyhazují miliardu dolarů ročně z peněz amerických daňových poplatníků“.

Rozhlasová stanice se proti ukončení financování z amerických zdrojů brání soudní cestou.

Černochová: Cenou za příměří na Ukrajině by neměly být její ústupky Politika Cenou za příměří na Ukrajině čelící ruské agresi nemůže být podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) to, že by Ukrajina měla ustoupit ze svých požadavků. Ministryně to uvedla po setkání se svým ukrajinským protějškem Rustemem Umerovem. Ukrajinský ministr obrany před novináři poděkoval za veškerou pomoc, kterou ČR Ukrajině poskytuje, politickou i vojenskou. Jednání označil za produktivní. ČTK Přečíst článek