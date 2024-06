Fiala: ODS se od svého směru neodchýlila, společné prvky s Přísahou nemáme

Občanská demokratická strana se neodchýlila od původního směřování a její politika se nepřekrývá s programem Přísahy Roberta Šlachty, uvedl premiér a předseda vlády Petr Fiala k interpretacím výsledků nedávných voleb do Evropského parlamentu. V nich koalice Přísaha a Motoristé získala 10,26 procenta hlasů, což uskupení přineslo dva mandáty. Podle premiéra se tak stalo díky fenoménu Filipa Turka a protestním hlasům lidí, kteří by podobně do národního Parlamentu nevolili, uvedl rozhovoru pro Rádio Impuls.

Turek podle Fialy oslovil prvovoliče a ty, kteří normálně k volbám nechodí, na což by se koalice Spolu (ODS, lidovci, TOP 09) měla zaměřit. Spolu ve volbách získala 22,27 procenta hlasů a šest mandátů. Fiala trvá na tom, že ve volbách uspěla Přísaha, která šla do voleb s uskupením Motoristé sobě, nikoli pouze Turek, přičemž její program se s programem ODS nepřekrývá.

Turek podle premiéra nereprezentuje původní „klausovskou ODS“. „To, že zákaz spalovacích motorů byla chyba, to ještě neznamená politický překryv,“ uvedl k tomu, že v některých výrocích Turek souzní s lídrem koalice Spolu Alexandrem Vondrou (ODS), který ve volbách pozici europoslance obhájil. Spekulacím kolem volebního potenciálu své strany čelí předseda ODS i v souvislosti s přítomností exprezidenta a zakladatele ODS Václava Klause či bývalého europoslance za ODS a kritika spojení strany s lidovci a TOP 09 Jana Zahradila ve volebním štábu Přísahy.

ODS se neposunula, to jiní

„Odmítám, že by se ODS někam posunula,“ uvedl Fiala s tím, že strana dál úspěšně oslovuje svoje voliče. „Samozřejmě že nostalgie je možná, ale nereálná. Neposunula se ODS, posunuli se někteří jiní,“ konstatoval. Klaus má podle něj v současnosti názory, které jsou naprosto vzdáleny středopravicové politice a konzervativně-liberálnímu pohledu na svět.

Voliči dávají podle Fialy najevo, že chtějí aby občanští demokraté dál spolupracovali v uskupení Spolu. „Vytváříme společné kandidátky, nemusíme hned opouštět identitu,“ uvedl na dotaz ohledně případného hlubšího spojení stran. Důležité je podle něj ukazovat, že ODS, TOP 09 a KDU-ČSL umějí spolupracovat.

Eurovolby potřetí za sebou vyhrálo opoziční hnutí ANO, které získalo sedm z 21 mandátů pro české europoslance. Vládní strany obsadily dohromady devět z dosavadních 12 křesel, přičemž ODS dokázala obhájit tři ze čtyř, KDU-ČSL jedno ze dvou, Piráti jedno ze tří. TOP 09 uhájila oba mandáty, dva europoslance budou mít i Starostové, kteří si o jedno křeslo polepšili. Dosud neparlamentní hnutí Přísaha v koalici se stranou Motoristé sobě obsadilo také dvě křesla. Opoziční hnutí SPD, které se koaličně spojilo s Trikolorou, o jedno ze dvou míst v Evropském parlamentu přišlo. Koalice Stačilo! získala dva mandáty.

