Feri je vinen, uvedl soud. Bývalý politik si má odpykat tříletý trest

Za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění Obvodní soud pro Prahu 3 potrestal bývalého poslance Dominika Feriho tříletým vězením. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby. Rozhodnutí není pravomocné, Feri se proti němu ihned odvolal k pražskému městskému soudu. Bývalý politik novinářům řekl, že je z rozsudku zklamaný, doufá, že odvolací soud bude mít na případ jiný názor.

Reklama

„Soud vzal za prokázané, že se obžalovaný sexuálního násilí dopustil proti všem třem poškozeným,“ řekla soudkyně Lenka Hájková. Feriho podle ní usvědčují především výpovědi dívek, které korespondují s dalšími důkazy. Věrohodnost žen potvrdily také znalecké posudky. Dívkám musí Feri podle nepravomocného verdiktu nahradit dohromady více než půl milionu korun.

Při ukládání trestu vzala soudkyně v potaz to, že se podle ní Feri dopustil tří trestných činů, přihlédla také k tomu, že oběťmi byly mladé dívky. „Panu obžalovanému neprospívá ani okolnost, že se trestného činu dopustil jako mladý politik, ke kterému poškozené vzhlížely a měly k němu důvěru,“ řekla Hájková. Negativně zhodnotila taky to, jak se Feri choval při výsleších dívek, který poslouchal z vedlejší místnosti. Podle Hájkové se smál tak hlasitě, že ho dívky slyšely v jednací síni.

Feriho zklamání, vinu popírá

„Je pro mě velkým zklamáním, že jsem odsouzený za něco, co se skutečně nestalo,“ řekl novinářům po vyhlášení rozsudku Feri. Dodal, že vyčká písemného vyhotovení verdiktu, aby zjistil, jak se soud vypořádal s údajnými rozpory v případu. Věří, že odvolací soud jeho námitkám vyhoví. Odmítl také, že by se při výsleších poškozených choval neomaleně.

Karel Pučelík: Až tam nezbyl žádný. Donalda Trumpa u soudů postupně opouštějí jeho věrní Názory Trumpovy soudy začínají připomínat známý příběh z pera spisovatelky Agathy Christie. Exprezident po obvinění z politických i soukromých podvodů musí poslouchat zdrcující kritiku z úst svých bývalých spojenců. Karel Pučelík Přečíst článek

Státní zástupkyně viní Feriho ze tří skutků, dva se podle ní staly v březnu a v listopadu roku 2016 v jeho bytě na Praze 3. Obě dívky Feri podle obžaloby přes jejich nesouhlas líbal a osahával a následně s nimi prováděl sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let.

Státní zástupkyně tvrdí, že se nezletilá dívka, předtím než odešla, napila nealkoholického nápoje, po jehož požití se dostala do stavu „částečné ztráty vědomí“. To, že by žena požila omamnou látku, ale podle soudkyně prokázáno nebylo, stav ve kterém se ocitla, mohl být způsobený i jinými důvody.

Třetí incident se stal podle obžaloby v roce 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Ženu se podle vyšetřovatelů pokoušel líbat a osahávat, podařilo se jí ale odejít, obžaloba proto případ kvalifikuje jako pokus o znásilnění. Pro Feriho žalobkyně navrhovala tříleté vězení.

Německá firma Bayer má zaplatit americkému důchodci miliardové odškodné Money Odškodné ve výši 175 milionů dolarů (čtyř miliard korun) má německá firma Bayer zaplatit americkému důchodci za to, že u něj herbicid Roundup způsobil rakovinu. O pátečním verdiktu informovala agentura Reuters. Bayer se chce odvolat a věří, že se „neopodstatněný rozsudek“ podaří zrušit. ČTK Přečíst článek

Feri obžalobu opakovaně popřel, odmítl, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí. U hlavního líčení i ve svém závěrečném návrhu opakovaně poukazoval na údajné rozpory ve výpovědích žen. Řekl také, že policie a státní zástupce k jeho případu přistupují alibisticky. Stíhání pro něj podle jeho slov znamenalo destrukci pracovního, ale i osobního života.

Feriho začali policisté prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Po zveřejnění výpovědí dívek Feri rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09.

Obvodní soud se případem začal zabývat letos v únoru, další jednání se uskutečnila v dubnu a na konci října. Z většiny jednání byla kvůli ochraně citlivých údajů dívek vyloučena veřejnost. Dnešní vynesení rozsudku provázel velký zájem médií, na jednání soud vydával vstupenky. Do jednací síně kromě přítomných novinářů vpustil i tři kameramany, kteří mohli výrok rozsudku natočit. Přímý přenos však senát nepovolil. Omezený počet míst odůvodnila mluvčí soudu velikostí jednací síně a snahou o zachování důstojnosti řízení.