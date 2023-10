Karel Pučelík: Až tam nezbyl žádný. Donalda Trumpa u soudů postupně opouštějí jeho věrní

Trumpovy soudy začínají připomínat známý příběh z pera spisovatelky Agathy Christie. Exprezident po obvinění z politických i soukromých podvodů musí poslouchat zdrcující kritiku z úst svých bývalých spojenců.

Reklama

Americký exprezident Donald Trump je opět centrem pozornosti. Republikánská kampaň však jde trochu stranou, protože se rozjelo hned několik soudních tahanic s Trumpem v hlavní roli. Jeho právníci se musí současně zabývat kauzami z konce jeho prezidentského období i procesy soukromého charakteru.

Velmi zajímavý vývoj má skýtá soud probíhající ve státě Georgia. Připomeňme, že v tomto klíčovém státě se Trump a jeho tým pokoušeli zvrátit výsledky voleb pomocí „důmyslného“ plánu, a že právě zde vznikla řada dezinformací o neplatných hlasech pro Joea Bidena, například že demokratického kandidáta volily tisíce mrtvých.

Plán tamější prokurátorky Fani Willisové zatím evidentně velmi dobře vychází. Z Trumpových spojenců a spolupracovníků, kteří se na pokusu o ovlivnění voleb podíleli, se postupně stávají nepřátelé a hrozby. Hned několik z osmnácti obžalovaných v posledních dnech přiznalo vinu a slíbilo, že budou v případu svědčit.

Ze spojenců nepřátelé

Willisová začala odspodu. Nejdříve na svou stranu získala malou rybu, Trumpova nikterak významného příznivce Scotta Grahama Halla, který dle obvinění pomáhal krást data s volebních přístrojů. Zvláště pro někoho, kdo se pohyboval u základů mocenské pyramidy, je záchrana před možným pobytem za mřížemi lákavá. Poté se spustila řetězová reakce, přičemž došlo i na velká jména. Následovala hlasitá konspirátorka Sidney Powellová, která společně s Rudym Giullianim neúnavně hlásala do světa teorie o volebních podvodech.

Neméně zajímavým úlovkem Fani Willisové je také právník Ken Chesebro, který stál za plánem nahradit právoplatné volitele „falešnými“ z řad Trumpových nohsledů, které by následně tehdejší viceprezident Mike Pence ve volebním procesu uznal za „pravé“. I Chesebro se nyní obrátil proti svému bývalému chlebodárci, a když přihlédneme k jeho dosavadním krokům, tak zřejmě takřka ze dne na den.

Zatím poslední figurkou z šachovnice prokurátorky Willisové je Jenna Ellisová, která v si v soudní síni dosti dramaticky sypala popel na hlavu, ani slzy nechyběly. Ellisová měla být vykonavatelkou výše zmíněného plánu. „Kdybych tehdy věděla to, co vím teď, odmítla bych Donalda Trumpa v těchto povolebních výzvách zastupovat. Na tuto zkušenost se dívám s hlubokými výčitkami svědomí,“ řekla někdejší Trumpova elitní právnička, která nedávno exprezidenta nazvala „zhoubným narcistou“.

Podvody v politice i byznysu

Tento výčet však není jediným Trumpovým problémem. Proslýchá se totiž také, že poslední šéf prezidentského kabinetu a jeden z jeho nejbližších lidí Mark Meadows spolupracuje se zvláštním vyšetřovatelem Jackem Smithem, který má na starosti proces kolem útoku na Kapitol z 6. ledna 2020. Zatím však není jasné v jakém rozsahu spolupráce bude.

V plném proudu je také soud, ve kterém je Trump jako soukromá osoba obviněn z toho, že nechal záměrně přecenit hodnotu svých nemovitostí včetně apartmá v Trump Tower na Manhattanu a sídla na Floridě, aby se dostal k výhodným úvěrům. Soudce Arthur Engoron již falšování účetnictví konstatoval. Tento týden o podvodných úmyslech u soudu obsáhle hovořil někdejší Trumpův osobní právník Michael Cohen, který je dnes jeho nesmiřitelným kritikem. Trump tady sice nemůže jít za mříže, verdikt může zásadně ovlivnit jeho newyorské podnikání.

To nejzajímavější nás ale patrně ještě čeká. V pátek totiž soudce potvrdil, že příští týden bude předvolána i Ivanka Trumpová a dva Trumpovi synové. Exprezident, který už dostal pokutu deset tisíc dolarů za urážení soudního personálu, opět vystoupí 6. listopadu. Samozřejmě tvrdí, že je v tom nevinně. Ostatně jako vždycky a všude.

Prezident v teplákách?

Ačkoli to s Trumpovými soudními dobrodružstvími nevypadá nejlépe (pro něho), v politice zůstává alespoň na první pohled pevně v kramflecích, což je podivuhodné. Je otázkou, co by se muselo stát, aby se podpora republikánských voličů přesměrovala k jiným uchazečům o nominaci. Trump i v posledních průzkumech jasně vede o desítky procentních bodů.

Donald Trump je nadále klíčovou postavou Republikánské strany. To je patrné i z výsledku volby nového předsedy Sněmovny reprezentantů. Funkci se tentokrát podařilo ukořistit konzervativnímu kongresmanovi z Louisiany Mikeu Johnsonovi, kterému exprezident vyjádřil podporu.

Trump své procesy využívá k posílení narativu, že je osamělý bojovník proti zlovolnému establishmentu – tento týden proto přirovnal k Nelsonu Mandelovi. A podstatná část republikánského voličstva by ho zřejmě nechala úřadovat i z cely. Přes to všechno, poměrně rychlý úprk jeho někdejších důležitých lidí z lavice obžalovaných na místa svědků, musí mít vliv i na člověka s takovou hroší kůží, jakou má Trump.