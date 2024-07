Fico hrozí Ukrajině: Nepustíte ruskou ropu? Rozlučte se s naftou od Slovnaftu

Slovenská rafinerie Slovnaft zastaví dodávky nafty na Ukrajinu, pokud se brzy neobnoví tranzit ruské ropy přes Ukrajinu. V projevu zveřejněném na síti Facebook to řekl slovenský premiér Robert Fico.

Fico nicméně dodal, že příslušné obchodní firmy už zvažují jeho návrh na technické řešení pro obnovení tranzitu. Ukrajina nedávno zastavila tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, protože si v červnu tuto firmu zařadila na svůj sankční seznam.

Šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás minulý týden v pátek vládu v Kyjevě obvinil, že Ukrajina zastavením tranzitu ropy od Lukoilu vydírá Maďarsko a Slovensko, které ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem prosazují příměří. Fico v pondělí uvedl, že problémy s tranzitem ropy nezmění postoj Slovenska k válce na Ukrajině, kterou je podle něj zapotřebí ukončit okamžitým příměřím.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu řeky Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Touto cestou vyvážejí ropu i další ruské firmy, kterým Ukrajina tranzit suroviny umožňuje. Dodávky ropy do České republiky podle dřívějšího sdělení provozovatele ropovodů Mero pokračují normálně.

