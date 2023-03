Europoslankyně: Za stejnou práci náleží mužům i ženám stejné odměny

Gender pay gap, tedy nerovné odměňování mužů a žen stejné kvalifikace a schopností, je stále přítomným problémem napříč všemi zeměmi Evropské unie. Snaha europoslanců o potírání těchto rozdílů vyústila v těchto dnech v přijetí nové směrnice. Ta přináší soubor opatření, která mají zvýšit transparentnost v odměňování, píší ve svém příspěvku europoslankyně Michaela Šojdrová a Frances Fitzgerald. A jaká opatření to jsou?

Představte si, že jste Adéla – pracovitá, motivovaná a odhodlaná inženýrka-ekonomka, která miluje svou práci a vykonává ji s plným nasazením. Roky na sobě pracujete, zlepšujete své dovednosti, a dokonce jste významně přispěla k úspěchu společnosti, pro kterou pracujete. Jednoho dne však zjistíte, že vaši mužští kolegové, kteří mají stejnou kvalifikaci a zkušenosti jako vy, vydělávají podstatně více. Jak se asi budete cítit?

To není hypotetický scénář, ale realita mnoha žen v celé Evropské unii. V roce 2021 činil rozdíl v platech žen a mužů v EU 12,7 procenta, což znamená, že ženy na stejných pozicích, se stejnou pracovní náplní, vydělávaly v průměru o 12,7 procenta méně než muži. To pro ženy znamená ztrátu v řádu tisíců korun. Například pokud máte měsíční plat 45 tisíc korun, tento rozdíl v odměňování vás připraví o 68 580 korun ročně.

Rozdílné výše odměn za stejnou práci ovlivňují finanční situaci žen a mají značný dopad i na jejich psychiku. Diskriminace, a tou je právě rozdíl v odměňování žen a mužů, je demotivující a ponižující.

Evropská unie se tímto palčivým problémem aktivně zabývá a právě v těchto dnech dokončila přijetí legislativy, která si klade za cíl snížit rozdíly v odměňování prostřednictvím souboru opatření. Se skupinou EPP tuto legislativu vítáme, ale zároveň si uvědomujeme i její dopad na ekonomiku, konkurenceschopnost a také novou byrokratickou zátěž.

Transparentnost v odměňování

Zasadili jsme se o postupnou adaptaci těchto opatření (tzv. „staircase model“), která pomůže malým podnikům zavádět transparentnost v odměňování postupně, krok za krokem. Podniky s menším počtem zaměstnanců budou mít na splnění požadavků směrnice delší lhůtu, což jim umožní provést nezbytné změny, aniž by byly neúměrně zatíženy administrativním nebo finančním tlakem. Tento model se může zdát zdlouhavý, ale šlo nám nejen o spravedlnost, ale také o realizovatelnost.

A co to znamená pro Adélu? Jak se nová legislativa dotkne jí a mnoha dalších lidí, kteří čelí stejnému nespravedlivému zacházení? Zavedením transparentnosti odměňování by uchazeči o zaměstnání jako je právě Adéla měli k dispozici jasné informace o výši platu. Pro podnik se stane povinností zveřejnit navrhovaný plat již při inzerování pracovního místa, což je preventivní opatření k tomu, aby k platovým rozdílům nedocházelo. Pokud by se Adéla s platovou diskriminací setkala, mohla by se tak lépe bránit. Pro ni a miliony dalších žen na pracovištích představují tato opatření naději do budoucnosti a jasný signál, že boj proti diskriminaci myslíme vážně.

Autorkami příspěvku jsou europoslankyně a členky skupiny EPP Michaela Šojdrová a Frances Fitzgeraldová