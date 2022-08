ERÚ: Přepočty záloh na elektřinu problematické nejsou. Potíže tkví ve spotových kontraktech

Mechanismus výpočtu záloh za energie není podle předsedy rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislava Trávníčka problematický. Problém představují smlouvy, které se uzavírají pomocí nekalých obchodních praktik a staví odběratele do nevýhodné pozice. Příkladem může být změna smlouvy na takzvaný spotový, neboli dynamický trh, kdy se cena elektřiny neustále mění a není fixovaná.

Jozef Síkela (za STAN) po jednání dále uvedl, že počet stížností na výši záloh za energie se letos ztrojnásobil. Většinou se ale ukáže, že zálohy vzrostly právě kvůli vyšší ceně energií. Trávníček řekl, že ERÚ letos obdržel asi 900 podání v souvislosti se zálohami a vysokými cenami. Jedno podání se může týkat i vyššího počtu jednotlivých zákazníků, celkově tak jde o stížnosti tisíců zákazníků. Celkem zhruba 200 stížností šlo do správního řízení kvůli porušení zákona, kde se vyměřují pokuty.

„Hlavním problémem se jeví uzavírání kontraktů na takzvané spotové ceny. To jsou kontrakty, kdy odběratelé platí za energie částku odpovídající aktuální ceně na mezinárodním trhu,“ uvedl Síkela. Tím, že ceny energií neustále rostou, rostou také platby za energie a v té souvislosti i samotné zálohy.

„Tyto kontrakty uzavírané na spotové ceny umožňují obchodníkům přenášet veškerá, nebo alespoň část rizik plynoucí ze současné velmi nestabilní a nejisté situace na trhu, pouze na spotřebitele,“ řekl Síkela.

ERÚ chce posílit kontroly

Domácnosti v takovém případě podle něj dopředu neví, jaké náklady za energie budou platit. Jsou podle něj případy, kdy dodavatelé převedli zákazníky na tento spotový kontrakt, aniž by je o tom dopředu informovali.

V loňském roce se stávalo, že domácnosti na spotové ceny převedli takzvaní zprostředkovatelé, kterým domácnosti před lety daly plnou moc k zastupování. Po novele energetického zákona od letošního roku ale již stát činnosti těchto zprostředkovatelů reguluje, zavedl například jejich povinný registr.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu po jednání vlády uvedl, že MPO prověří, zda dodavatelé energií vyměřují zákazníkům zálohy odpovídající očekávané spotřebě a ceně energií, tedy zda dodavatelé zálohy nezneužívají. Předseda Rady ERÚ Trávníček uvedl, že ERÚ bude pokračovat v kontrolách jako dosud. Úřad se podle něj zaměřuje na všechny typy kontrol, postup podle něj často vyplývá z toho, kolik spotřebitelů si, na jaký problém stěžuje.

„Chtěli bychom posílit možnosti toho, aby regulační úřad mohl účinně postupovat proti nekalým praktikám, to znamená, aby se zpřísnila možnost postižení obchodníků za přestupky v oblasti nekalých praktik,“ uvedl Trávníček.

