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newstream.cz Politika Dílčí úspěch ruské opozice. Jabloko míří do sněmu v jediném regionu, kde smělo kandidovat

Dílčí úspěch ruské opozice. Jabloko míří do sněmu v jediném regionu, kde smělo kandidovat

Jabloko míří do sněmu v jediném regionu, kde smělo kandidovat
ČTK
ČTK, fry
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Z voleb do ruské Státní dumy ji vyřadil nejvyšší soud, v Novgorodské oblasti ale strana Jabloko zřejmě získá zastoupení v regionálním parlamentu. Uskupení, které vystupuje proti ruské invazi na Ukrajinu, smělo kandidovat pouze v tomto jediném regionu. Po sečtení téměř všech hlasů má přes šest procent, uvedl ruskojazyčný servis BBC.

Ruská opoziční strana Jabloko, která vystupuje proti invazi na Ukrajinu, má po regionálních volbách šanci získat zastoupení v parlamentu Novgorodské oblasti. Právě tam ji jako v jediném ruském regionu připustili k hlasování. Z voleb do Státní dumy, dolní komory federálního parlamentu, ji přitom před několika týdny vyřadil nejvyšší soud.

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V Rusku začínají parlamentní volby, jejichž výsledek zřejmě nebude tím nejzajímavějším. Pozornost se upírá spíš k tomu, kolik lidí přijde hlasovat a jak silnou podporu získá Putinovo Jednotné Rusko. Podle analýzy CNBC totiž Rusové stále citelněji narážejí na ekonomickou cenu války – růst se zadrhl, stát zvyšuje daně a rozpočet zůstává pod tlakem. Do toho sílí spekulace, že po volbách může přijít další mobilizace.

fry

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Po sečtení téměř 97 procent hlasů získalo Jabloko v Novgorodské oblasti 6,2 procenta. Zvítězilo vládnoucí Jednotné Rusko, které podporuje prezidenta Vladimira Putina, se ziskem 38,4 procenta. Informoval o tom ruskojazyčný servis BBC.

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ČTK, fry

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Do voleb chtělo Jabloko v osmi ruských regionech

Jabloko původně usilovalo o účast ve volbách do Státní dumy a také v sedmi ruských oblastech. Kandidovat ale nakonec smělo pouze v Novgorodské oblasti.

Federální kandidátku strany vyřadil 10. srpna ruský nejvyšší soud na žádost nacionalistické strany Vlast. Ta tvrdila, že Jabloko během předvolební kampaně porušilo autorská práva, protiextremistická nařízení a volební pravidla.

Jedna ze stížností se podle ruského servisu BBC týkala také využití části známé sovětské dětské písně Ať vždy svítí slunce. Zatímco do federálního parlamentu tak Jabloko kandidovat nemohlo, výsledek v Novgorodské oblasti mu pravděpodobně zajistí místa v tamním regionálním sněmu.

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