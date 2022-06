Další krok k energetické nezávislosti? Temelín podepsal miliardový kontrakt s Američany a Francouzi

Energetická společnost ČEZ uzavřela smlouvy s americkou společností Westinghouse a francouzskou firmou Framatome na dodávky palivových souborů pro jadernou elektrárnu Temelín. Oba dodavatelé byli vybráni ve výběrovém řízení letos v dubnu. Dodávky souborů na více než deset let začnou v roce 2024. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun. Nyní se používá ruské palivo od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom.

„Výběr dvou dodavatelů zajistí do budoucna co největší plynulost dodávek strategické suroviny a minimalizuje rizika případných výpadků dodávek,“ uvedl ředitel Útvaru palivový cyklus společnosti ČEZ Ladislav Štěpánek.

Výběrového řízení, které ČEZ zahájil v dubnu 2020, se účastnili tři uchazeči, a to společnosti Framatome, TVEL a Westinghouse. Podle mluvčího úterním uzavřením smluv ČEZ stvrdil důležitý krok směřující k dalšímu posilování energetické bezpečnosti České republiky.

Společnost Westinghouse s výrobním závodem ve Švédsku už palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala. Společnost Framatome je jediným výrobcem se sídlem v Evropské unii, který dodává palivové soubory do většiny západoevropských jaderných elektráren.

Temelín disponuje zásobami na dva roky

ČEZ v Temelíně aktuálně disponuje palivovými soubory na přibližně dva roky provozu. Ještě vyšší je podle mluvčího objem zásob v jaderné elektrárně Dukovany.

„O zvýšení objemu zásob v obou jaderných elektrárnách jsme rozhodli už v roce 2016. I díky tomu disponujeme v Dukovanech dostatkem souborů na přibližně tři roky provozu všech bloků. Samozřejmě ale dál řešíme i diverzifikaci dodávek,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Skupina ČEZ patří mezi deset největších energetik v Evropě, má více než sedm milionů zákazníků a zhruba 28 tisíc zaměstnanců. Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií. Čistý zisk skupiny ČEZ loni dosáhl 9,9 miliardy korun, meziročně o 81 procenta více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun.

