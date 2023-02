Dálniční známky v Česku zdraží, přibude jednodenní kupon

Dálniční známky v Česku zdraží, řekl v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj je to nezbytné pro další investice. Nové ceny známek zatím nepředstavil, už dříve ovšem připustil možnost každoročního zdražování o inflaci. Stát zároveň připravuje vznik jednodenních známek. Termín zdražení známek a zavedení nové jednodenní viněty zatím jasný není.

Reklama

Zdražení dálničních známek je podle ministra vzhledem k rozšiřující se dálniční síti nezbytné. Bez toho by se podle něj výběry z nich začaly v brzké době snižovat. Stát přitom potřebuje výnosy z dálničních známek pro další investice do dopravní infrastruktury. O kolik známky zdraží, zatím zřejmé není, podle ministra to ovšem musí být únosné pro řidiče. Kupka v předchozích týdnech připustil možnost tzv. rakouského modelu, který ceny známek mění každoročně o inflaci.

Spolu s tím ministerstvo připravuje také novou jednodenní známku. Ta by doplnila stávající roční, měsíční a desetidenní kupony. Se vznikem jednodenní známky po celé EU počítá evropská směrnice. Kolik bude nová známka stát a kdy bude v prodeji, Kupka neuvedl. Podle dřívějších zpráv je reálný rok 2026.

Ceny dálničních známek jsou stejné už přes deset let. Roční stojí 1500 korun, třicetidenní 440 korun a desetidenní 310 korun.

V Česku se za poslední rok prodalo kolem 7,26 milionu elektronických dálničních známek v celkové hodnotě 5,77 miliardy korun. Počet prodaných známek se meziročně zvýšil o 26 procent z předchozích 5,75 milionu kusů, které měly hodnotu 5,19 miliardy korun.

Pohlreich: Krize nastane, až prázdné podniky nebudou chtít ani Vietnamci Leaders Zdeněk Pohlreich se vrací na televizní obrazovky. Jen převlékl kabát. Nově se s ním budou potkávat diváci Novy. Tentokrát ale nebude zachraňovat podniky před krachem, ale vybírat ty nejlepší. O českou gastronomii se neobává, i když jak říká nyní je gastro byznys jako jízda na tygrovi. Petra Jansová Přečíst článek