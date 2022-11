Šéf CzechTrade: Čeští vývozci se musí víc zaměřit na trhy mimo Evropu

Podpora exportu jako základního pilíře pro rozvoj ekonomiky, reakce na změny v zahraničním obchodu v kontextu nedávných a aktuálních turbulencí, krize jako nový „normální stav“ či příležitosti ve Skandinávii: to je průřez tématy, jimž se podrobněji věnovala akce Future of Export Summit.

Future of Export Summit připravila státní agentura na podporu obchodu obchodu CzechTrade. „Čeští exportéři se musí začít více soustředit na mimoevropské trhy. Evropa je silně zasažena energetickou krizí a v důsledku toho jí hrozí hospodářská stagnace, což by mohlo vývoz komplikovat,” pronesl úvodem generální ředitel agentury Radomil Doležal. Více k novým výzvám pro exportéry ZDE.

Doležal konstatoval, že důvody pro pořádání této akce s prestižním obsazením byly dva. „Za prvé CzechTrade slaví 25 let své existence, blížíme se ke konci roku a máme za to, že bychom měli bilancovat formou většího setkání s exportní veřejnosti, tedy s lidmi, kteří se zabývají zahraničně obchodními vztahy. Druhý důvod je pragmatičtější. V dnešní době čelí čeští vývozci řadě kumulovaných výzev, ať už to jsou covidové, nebo nově konflikt na Ukrajině. To vše ovlivňuje denní život exportérů, investorů a dalších z této komunity a vyžaduje nějaká řečení. Tento summit nabídl řadu diskusních fór, které mohly přijít s alternativními scénáři, jež by si firmy mohly osvojit pro začátek příštího roku,” uvedl Doležal. Sestřih jeho vystoupení, stejně jako dalších řečníků, si můžete prohlédnout v úvodu článku.

Kdo další na akci vystupil? Podívejte se do galerie:

Zuzana Ceralová Petrofová, majitelka společnosti Petrof, například připomněla, že krize jsou součástí hospodářského cyklu, s nimiž je nutné počítat. „Jenom je potřeba je dobře rozlišit a včas naskočit do toho správného módu. U nás, když krize přijde, se snažíme vytěžit prvovýrobu – když nejdou piana, děláme luxusní nábytek nebo jiné designové věci. Anebo jdeme vedlejší cestou, jako je kultura či vzdělávání. V covidu jsme točili streamy na podporu umělců,” řekla Ceralová Petrofová. „Bé spočívalo v tom, že jsme otevřeli projekt Efektivní Petrof, čili udělali revizi napříč všemi našimi procesy. Museli jsme spoustu věcí digitalizovat, přehodnotit logistiku, najít úspory a posun k vyšší produktivitě práce,” shrnula. S agenturou CzechTrade má podnik dlouholeté pouto. „Navázali jsme spolupráci s kanceláří na Šanghaji, protože když se nemůže cestovat, je udržení byznysu v Číně velmi obtížné,” zdůraznila Ceralová Petrofová.

Přiležitosti ve Skandinávii

Severní Evropa představuje pro tuzemské vývozce relativně tradiční region, třebaže objemy obchodní výměny nejsou tak velké jako v Německu nebo Francii. Tuto skutečnost připomněl Tomáš Rousek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Švédsku s další působností pro Dánsko, Norsko a Finsko. „Když se naučíte dělat byznys v Německu a Nizozemsku, budete umět dělat byznys také tady. Kromě Norska jsou tyto ekonomiky v EU, mluví se v nich anglicky a jsou blízko kulturně a geograficky,” řekl Rousek. Hlavní obory, v nichž se poptávka a nabídka potkávají, jsou strojírenství, stavebnictví a ICT. „Ve strojírenství byli Švédové zvyklí na kvalitu, lepší ceny než v Německu a zajímala je výroba dílů. Novým trendem je obrat k Evropě poté, co seveřané přestali nakupovat v Číně, odkud se nevyplatí zboží vozit,” popsal Rousek.

CzechTrade může na severu pomoci ve dvou případech. „Konkrétně tehdy, jde-li o novu společnost, nebo o firmu, která je sice zavedená, ale přichází na tamní trh nově. Můžeme jim dát zpětnou vazbu, proč Švédové uvažují právě takto, hovoříme jejich jazykem, a jako stát dáváme garanci a referenci, na něž Skandinávci slyší,” uzavřel Rousek.

Na akci dále vystoupili odborníci s tématem udržitelnosti, dodavatelských řetězců, digitalizace nebo úspěšných byznysových interakcí, kteří předali své „know-how“ z konkrétních teritorií o rozvoji podnikání, investicích ze zahraničí a další. Celé diskusní odpoledne nabídlo pestrý mix zástupců renomovaných společností, působících na blízkých a vzdálených zahraničních trzích s bohatými zkušenostmi nebo ambicemi dále růst a exportovat.

Článek vyšel v rámci služby ČTK Protext