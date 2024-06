App Store porušuje nařízení EU o digitálních trzích. Brusel hrozí obří pokutou

Obchod s aplikacemi App Store americké společnosti Apple porušuje nařízení Evropské unie o digitálních trzích. Uvedla to Evropská komise. Apple podle ní brání vývojářům aplikací v přesměrování spotřebitelů na alternativní nabídky. Vyšetřování praktik Applu zahájil Brusel v březnu a firmě zaslal svá předběžná zjištění. Obvinění by mohlo vést k vysoké pokutě.

Komise nyní oznámila, že zahajuje vyšetřování Applu kvůli jeho novým smluvním požadavkům na vývojáře aplikací a obchody s aplikacemi třetích stran. „Domníváme se, že v současné podobě tyto nové podmínky neumožňují vývojářům aplikací svobodně komunikovat s koncovými uživateli a uzavírat s nimi smlouvy,” uvedla komisařka Margrethe Vestagerová, která má na starosti hospodářskou soutěž

Obvinění proti společnosti Apple je první, které komise vznesla v rámci svého přelomového nařízení o digitálních trzích (DMA). Jeho cílem je omezit vliv velkých technologických společností a zajistit rovné podmínky pro menší konkurenty. Na vydání konečného rozhodnutí má čas do března příštího roku.

Apple minulý týden oznámil, že odloží uvedení tří nových funkcí umělé inteligence (AI) ve svých zařízeních v Evropě. Výrobce přístrojů iPhone a dalších produktů to zdůvodnil právě také nejistotou ohledně regulace v souvislosti s DMA. Porušení DMA může pro firmy znamenat pokutu až do výše deseti procent jejich celosvětového ročního obratu.

