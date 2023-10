Politický diář Jany Havligerové: Poučení ze slovenských voleb

Slovenské parlamentní volby vyhrál Robert Fico. Předsedové vládních partají nadšení nejsou, dokázali ale zachovat dekórum. Když jim to vydrží, a nebudou mít snahu šéfovi strany Směr – pokud se stane premiérem, radit co by měl dělat, dobré vztahy mezi Českem a Slovenskem by měly vydržet.

Předseda hnutí STAN Rakušan se vyjádřil přeci jenom obšírněji. Soudí, že výsledky slovenských voleb jsou pro nás varováním i poučením. Pokud chceme udržet v Česku liberálním demokracii, musíme podle něj vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují, nebo jen málo. Jedno řešení se nabízí – začít sám u sebe.

Česko má svých problémů až dost – momentálně jsou asi nejviditelnější ty ve zdravotnictví. Lékaři v nemocnicích se bouří kvůli přesčasům. Ministři Válek a Jurečka s křížkem po funuse přispěchali s novelou zákoníku práce. Ta by měla nedávno schválené navýšení přesčasové práce doktorů zrušit. Ministerstvo zdravotnictví ovšem mezitím dokázalo pořádně nadzvednout i praktiky. Podle úhradové vyhlášky na příští rok by měli sloužit víc na pohotovostech. Pokud ne, přijdou o část peněz, které dostávají od pojišťoven na pacienty. O ministru zdravotnictví platí: Kdo umí, ten umí, kdo neumí, čumí. Která část předchozí věty, si můžete vybrat.

