Ficův návrh na společné jednání o konsolidačním balíčku rozdělil opozici

Opoziční strany na Slovensku rozdělil návrh premiéra Roberta Fica na společné jednání ke konsolidačnímu balíčku v hodnotě 2,7 miliardy eur (68 miliard korun), které se má konat v úterý.

Podobu kroků vláda schválila minulý týden a opatření už vyvolala kritiku nejen opozice, ale i zástupců firem a odborů. Liberální Strana Svoboda a Solidarita (SaS) účast na schůzce s Ficem odmítla, nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) i Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) se ho podle svých vyjádření zúčastní.

Další opoziční hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče pozvánku nedostalo, což úřad vlády v oznámení o chystaném jednání nezdůvodnil.

Vládní strany minulý týden nejprve představily návrh například na zvýšení některých daní či zavedení nové daně z finančních transakcí, jakož i škrty v platech zdravotníků. Už o den později příslušné zákony schválila vláda, a to bez předchozí diskuse s odborníky či opozicí. Se zástupci zaměstnavatelů a odborů vládní politici jednali o konsolidačním balíčku až dnes, kdy Fico oznámil pozvání pro předsedy PS, SaS a KDH.

SaS odmítá být součástí

„Robert Fico je plně zodpovědný za zvýšení daní a očekávané zdražování na Slovensku. Strana SaS toho odmítá být součástí. Odmítáme alibistické setkání s premiérem poté, co vláda schválila konsolidační opatření a bez opozice rozhodla o miliardových výdajích,“ uvedla v reakci na Ficovu pozvánku SaS.

Předseda PS Michal Šimečka, kterého vládní poslanci minulý týden odvolali z funkce místopředsedy sněmovny, novinářům řekl, že se schůzky s ministerským předsedou zúčastní. Nemá prý ale iluze o tom, že by šéf vlády nebo ministerstvo financí mělo reálně zájem o opoziční návrhy. „Řeknu premiérovi to, co si myslím o této konsolidaci, že místo toho, aby šetřili, hledali úspory, tak vytahují z peněženek lidí nesmyslně 2,7 miliardy eur,“ uvedl Šimečka. Schůzku označil za divadlo, kterým chce podle něj Fico zakrýt to, že vláda připravila balíček vedoucí jen ke zdražování.

Spory o podobu konsolidačního balíčku ale vede i část vládní koalice. Jednat o případných změnách v chystaných opatřeních chce předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko, který se kvůli svým výrokům na adresu některých ministrů dostal do vzájemné slovní přestřelky s politiky vládní strany Hlas-sociální demokracie.

Opoziční politici rovněž kritizovali vládní koalici za to, že lidé si budou muset utáhnout opasky, zatímco ministři včetně premiéra si výrazně přilepšili. Letos v únoru si členové vlády vlastním rozhodnutím o několika tisíc eur zvýšili měsíční paušální náhrady, které jsou součástí jejich platů a ze kterých neplatí daně ani povinné odvody. Základní plat členů slovenské vlády je ze zákona zmrazen kvůli vysokému státnímu dluhu.

Expremiér Matovič, jenž je dlouhodobě silným kritikem Fica, ohlásil, že poslanci jeho hnutí připravili návrh zákona, který by letošní rozhodnutí členů vlády o zvýšení jejich paušálních náhrad anuloval.