Čaputová jmenovala novou vládu. Proputinovský Fico je premiérem počtvrté

Necelý měsíc po předčasných parlamentních volbách má Slovensko novou vládu. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes jmenovala premiérem předsedu strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica a následně členy jeho koaličního kabinetu. Fico je ministerským předsedou už počtvrté.

Vládní koalici vytvořil Směr-SD po svém vítězství v zářijových volbách se stranami Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) a Slovenská národní strana (SNS). Nový kabinet bude muset do 30 dnů předstoupit před parlament s programovým prohlášením a požádat poslance o vyslovení důvěry. Tříčlennou vládní koalici ve 150členné sněmovně zastupuje 79 zákonodárců.

Dlouholetý politik Fico, který na rozdíl od dosavadního postoje Bratislavy odmítá dodávky zbraní Ukrajině bránící se ruské vojenské invazi, byl slovenským premiérem naposledy před více než pěti lety. V roce 2018 na tuto funkci rezignoval v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Fico Ukrajině nepošle už ani náboj

Nástupem Fica do úřadu se Slovensko stává po Maďarsku druhou zemí z Visegrádské skupiny (V4), která odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu. Do V4 patří ještě Česko a Polsko.

Fico kromě dodávek zbraní na Ukrajinu odsuzuje také západní sankce proti Rusku a spílá Severoatlantické alianci, přestože je Slovensko jejím členem.

Osobní spor s prezidentkou

Fico má dlouhodobě napjaté vztahy s Čaputovou, kterou v minulosti označoval například za americkou agentku. Čaputová, které pětiletý prezidentský mandát skončí v červnu příštího roku a která se nebude ucházet o znovuzvolení, dříve podala na Fica za jeho slovní výpady civilní žalobu.

Slovensko po letech nemá ministra zahraničí, kterým by byl kariérním diplomatem. Šéfem diplomacie se stal místopředseda Směru-SD Juraj Blanár, který byl místopředsedou parlamentu či předsedou Žilinského kraje. Naposledy nemělo Slovensko diplomata v čele ministerstva zahraničí v letech 2010 až 2012, kdy tuto funkci zastával Mikuláš Dzurinda, jenž předtím jako premiér dovedl Slovensko do EU a NATO.

Novými členy vlády je několik bývalých ministrů. Například ministrem financí se stal Ladislav Kamenický, který tuto funkci zastával 2019 až 2020. Ministrem obrany je zase exministr vnitra Robert Kaliňák. Členy kabinetu byly v minulosti také nová ministryně hospodářství Denisa Saková, dále ministr investic, regionálního rozvoje a informatizace Richard Raši a ministr školství Tomáš Drucker.

Ministrem dopravy Čaputová jmenovala syna zpěváka populární kapely Elán Jozefa Ráže mladšího.

V předchozím volebním období mělo Slovensko až tři vlády. Do zářijových parlamentních voleb zemi nakonec dovedl úřednický kabinet ekonoma Ľudovíta Ódora. Předčasné volby se konaly poté, co po loňském rozpadu tehdejší čtyřčlenné vládní koalice sněmovna vyslovila nedůvěru už menšinové vládě Eduarda Hegera.

Samotné jmenování Ficovy vlády se proti původnímu plánu posunulo, a to kvůli tomu, že v původně plánovaném termínu poslanci parlamentu na ustavující schůzi ještě nezvolili nového předsedu. Jím se odpoledne stal předseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.

