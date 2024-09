Bůh chce, abych byl prezidentem, prohlásil Trump po pokusu o atentát

Bývalý americký prezident Donald Trump, který v listopadových volbách usiluje o návrat do Bílého domu, během vystoupení na akci společnosti Space X popsal pokus o atentát, kterému o víkendu čelil na golfovém hřišti na Floridě. Úklady o svůj život přičetl rétorice svých politických nepřátel.

Trump vylíčil, že hrál golf během pěkného dne, když v blízké vzdálenost zaslechl „pravděpodobně čtyři či pět výstřelů“. Okamžitě jej z místa evakuovala Tajná služba.Tu pochválil za to, že odvedla výbornou práci tím, že její agenti rozpoznali střelce a zaútočili na něj poté, co zahlédli hlaveň pušky v křoví, a také jej odvedli z golfového hřiště. Jakmile jeho strážci zjistili nebezpečí, „hýbali se pěkně svižně“, řekl Trump podle serveru BBC News. Sice by rád ještě poslal míček do jamky, „ale rozhodli jsme se, že odtud vypadneme“, řekl v prvním veřejném vystoupení po útoku.

Bývalý prezident také připomněl předchozí úklad proti jeho životu, kterému čelil v červenci v Butleru v Pensylvánii. Obvinil své politické nepřátele, že jejich rétorika, kdy jej označili za „nebezpečí pro demokracii“, ovlivnila oba podezřelé, které nazval „radikálními levičáky“, aniž by pro toto tvrzení poskytl důkazy, podotkla BBC.

„Je možné, že Bůh chce, abych byl prezidentem, abych zachránil tuto zemi,“ prohlásil Trump.

Na Trumpa 13. července ve městě Butler střílel 20letý Thomas Matthew Crooks z nedalekého předměstí Pittsburghu, po několika výstřelech jej na místě zabili ostřelovači. Crooks po sobě nezanechal žádný vzkaz, v němž by svůj čin vysvětloval, a podle všeho nedával najevo silné politické názory či nenávist vůči exprezidentovi.

Podezřelý z nedělního pokusu o atentát, osmapadesátiletý Ryan Wesley Routh, si zatím vyslechl dvě obvinění týkající se nelegálního držení střelné zbraně. Je ale podle agentury AP možné, že proti němu budou ještě vznesena vážnější obvinění. Podle ředitele americké Tajné služby Ronalda Roweho podezřelý při údajném pokusu o atentát vůbec nevystřelil.

Trump v neděli hrál golf na svém hřišti u floridského resortu Mar-a-Lago, když si členové jeho ochranky všimli hlavně pušky trčící z živého plotu a začali na ozbrojeného muže střílet. Routh z místa ujel a policie jej dopadla později. Na místě nechal zbraň, dva batohy a GoPro kameru. Záznamy polohy Routhova mobilu podle obžaloby ukazují, že podezřelý byl u Trumpova golfového hřiště už přibližně 11 hodin předtím, než jej odhalila exprezidentova ochranka.

Prezident Joe Biden po nedělním incidentu vyjádřil úlevu, že je Trump v pořádku, a uvedl, že v USA není místo pro politické násilí. Později řekl novinářům, že Tajná služba „potřebuje větší pomoc“. Kampaň Kamaly Harrisové, která se s Trumpem utká v listopadové volbě, se podle televize CNN nebude k nedělnímu incidentu politicky vyjadřovat a jakékoliv prohlášení se ponese ve stejném duchu jako dosavadní vyjádření Bílého domu. „Toto není politický moment,“ uvedl poradce kampaně demokratické kandidátky na prezidentku USA.

