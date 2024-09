Trump: Duel s Harrisovou jsem vyhrál, žádná další debata nebude

Bývalý americký prezident Donald Trump se nezapojí do žádné další předvolební debaty, uvedl v příspěvku na své sociální síti. Jeho prohlášení přišlo dva dny po prvním televizním duelu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, která podle předních médií slavila úspěch se svou strategií vyprovokovat Trumpa k rozhořčeným reakcím. Trump ale trvá na tom, že v úterním střetu měl navrch on.

Harrisová ihned po ukončení přenosu navrhla Trumpovi další debatu. Ten dva dny na to výzvu odmítl s tím, že vše už bylo řečeno.

Kandidát Republikánské strany v příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že všechny důležité otázky byly probrány v červnové debatě s prezidentem a tehdejším kandidátem Demokratické strany Joem Bidenem a posléze v duelu s novou soupeřkou. „Žádná třetí debata nebude!“ napsal Trump.

Harrisová krátce po zveřejnění Trumpova příspěvku dala opět najevo, že by další debatu uvítala. „Jsem přesvědčena, že voliči mají nárok na to, abychom měli další debatu,“ řekla na mítinku v Severní Karolíně.

Trump hlásá, že je vítěz debaty. Diváci to vidí jinak

Trump trvá na tom, že v úterním střetu měl navrch on. „Průzkumy jasně ukazují, že jsem vyhrál,“ prohlásil. Bleskový průzkum vypracovaný po přenosu televize ABC ovšem vyzníval opačně, a to v poměru 63 procent pro Harrisovou ku 37 procentům pro Trumpa. V sondáži, kterou agentura Reuters publikovala ve čtvrtek, 53 procent dotázaných, kteří uvedli, že o debatě aspoň něco slyšeli, označili za vítězku Harrisovou, zatímco k Trumpovi se jich přiklonilo 24 procent.

Dva kandidáti na sebe v téměř dvouhodinovém vysílání vzájemně útočili v souvislosti se stavem ekonomiky, imigrační nebo zahraniční politikou. Podle amerického i zahraničního tisku se viceprezidentce podařilo exprezidenta rozhodit připravenými výpady a odvést jeho pozornost k tématům spojeným s jeho osobou. Po jednom takovém například začal Trump mluvit o tom, že jeho předvolební mítinky jsou „největší“, místo aby se věnoval migraci.

Zda ostře sledovaná debata necelé dva měsíce před volbami změnila názory dosud nerozhodnutých voličů, není jasné. Dosud průzkumy preferencí nasvědčovaly velmi vyrovnanému souboji, a to jak na úrovni celých Spojených států, tak v klíčových státech.

