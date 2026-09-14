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newstream.cz Politika Babiš otestuje armádu. Dostala na starost sanaci kontaminovaného území na Šumavě

Babiš otestuje armádu. Dostala na starost sanaci kontaminovaného území na Šumavě

Kontaminované území na Šumavě
ČTK
ČTK, fry
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Sanaci kontaminovaného území na Šumavě nakonec dostane na starost česká armáda. V bývalém vojenském prostoru leží zhruba tisíc tun zamořené zeminy a dvě stovky sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že zásah zároveň prověří schopnosti armádní chemické jednotky.

Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v národním parku Šumava bude sanovat Armáda České republiky, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulé pondělí navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale tehdy vláda bod přerušila. Babiš pak uvedl, že zadal ministryni financí Aleně Schillerové (ANO), aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů, které se v lokalitě nalezly.

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Ministerstvo životního prostředí chtělo příběhem o nebezpečných látkách na Šumavě usvědčit bývalé vedení resortu z nečinnosti. Jenže uživatelé Facebooku začali hrabat také, ale ve smlouvách, datech a politických vazbách. A pod ministerskou verzí událostí se rychle otevřela další hluboká jáma.

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1000 tun kontaminované zeminy

Červený minulé úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun by měla trvat do června 2028.

Česká armáda má podle Babiše skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční. „Těším se na akci pana (ministra obrany, pozn. red.) Zůny (za SPD),“ poznamenal Babiš.

Společnost Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě v roce 2023, na něj poté navázala sanace menšího území. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí tehdy podle Červeného dostalo od Dekonty informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší.

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Nejdřív yperit, potom fosgen a nakonec látky, z nichž by fosgen mohl vzniknout. Zprávy poslance a dříve i vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka vyvolaly dojem, že se nad Šumavou vznáší jedovatý mrak. V Dobré u Stožce je přitom začátek podzimu mnohem obyčejnější. V lesích rostou houby, turistů je málo a cesta přes rašeliniště končí v téměř prázdném kempu u Teplé Vltavy.

Michal Nosek

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Ministerstvo životního prostředí letos v červnu pověřilo Dekontu opětovným průzkumem unikajících chemikálií. Podle resortu dostala Dekonta zakázku za 3,2 milionu korun na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyzval ke zveřejnění závěrečné zprávy Dekonty z průzkumu, aby se k ní mohli vyjádřit odborníci.

Podle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), který spravuje MŽP, bylo v Česku k 30. červnu evidováno 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum.

Zdeněk Suchánek z České informační agentury životního prostředí (CENIA), který se na správě SEKM podílí, řekl, že na základní prověření skutečného stavu jedné lokality by bylo třeba zhruba pět milionů korun.

V případě, že by se v lokalitě zjistila závažná kontaminace, je poté třeba provést takzvanou analýzu rizika, která určí, které kontaminanty je nutné vyčistit a jakým způsobem. Analýza podle Suchánka stojí přibližně 500 tisíc korun až tři miliony korun. Podle dat uvedených v odborném recenzovaném časopise Waste Forum jsou přibližné náklady na sanaci jednoho kontaminovaného místa přes 11 milionů korun.

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