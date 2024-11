David Ondráčka: Muskova čistící komise dopadne jako scénka z Jistě, pane ministře

Elon Musk a Vivek Ramaswamy byli Trumpem jmenováni do čela nově vytvořeného úřadu pro vládní efektivitu (Department of Government Efficiency, DOGE). Excentrický miliardář nyní vede Debyrokratizační ministerstvo, které má konečně vysušit bažinu ve Washingtonu a zatnout tipec pro Deep State. Protikorupční expert David Ondráčka popustil uzdu fantazie a sepsal skeč v podobě fiktivního rozhovoru byrokrata s Elonem Muskem.

Redakce má k dispozici exkluzivně uniklý zápis jednání Komise z března 2025. Nabízí fascinující vhled a zábavný střet kultur, ega a manažerských přístupů.

Uniklý zápis z 18. března 2025, budova DGE, Washingtonu DC

Musk: Vy jste kdo? Co jste za úřad, co to je sakra za zkratku? To se nedá ani vyslovit, CSOSA?

Byrokrat: The Court Services and Offender Supervision Agency, tedy CSOSA, pane ministře.

Musk: Jste na nic, zrušíme to. Musíme být EFEKTIVNÍ. A ne vyhazovat ty prachy z okna.

Byrokrat: To nejde tak snadno, na naši činnost je navázána legislativa, fungují přes nás probační programy, propouštění vězňů, socializační programy na federální i státní úrovni.

Musk: Jaká legislativa, na to nemám čas. Trump je teď prezident a jsme kámoši, chápete?

Byrokrat: To je v pořádku, jako předseda komise můžete iniciovat pracovní skupinu k evaluaci efektivity naší činnosti. Podívejte se prosím na směrnici 2019/c34, která vám takový postup umožňuje.

Musk: (odchází telefonovat): Ty v*le, ani Trump mi to nebere. Co dělá?

Byrokrat: Prezident je na pracovní cestě na summitu států G8.

Musk: Nepoučuj mě jo, kámo. Já vím přesně, kde je, my ho totiž sledujeme, haha. Hele a to vaše schůzování, to stojí takové prachy, to musí skončit.

Byrokrat: Vy jste nás dnes všechny svolal, pane ministře. Interním pokynem z 28. února.

Musk: Hele, já nemám čas na hovadiny a papíry. Víš kolik já denně napíšu přes AI emailů? Hodně. Mám ADHD, jestli jako víte, co to je. Takže mluvte na mě pomalu, a ty vaše zatracené papíry číst nebudu. Vivku, co tam máme dál, co to je ABSE?

Byrokrat: Takovou federální agenturu tady nemáme.

Musk: Ani nevíte, co tady všechno máte. Jste Deep State, máte ty svoje média, chcete jenom sát naše daně a tomu my zakroutíme krkem, že Vivku.

Vivek: Samozřejmě, kvůli tomu jsme tady.

Byrokrat: Pojďme se prosím vrátit k vašim konkrétním návrhům na reformy. Můžete je prosím předložit k diskusi, jsou-li nějaké?

Musk: Hele, blejsknu se i s váma a hned to postuji na Xko. Zrovna suším bažinu v DC, a nejde to lehce, držte mi palce. Já prostě říkám, co dělám, a dělám, co říkám, jsem v tom transparentní.

Byrokrat: Pochopitelně zápis z dnešního jednání bude k dispozici veřejně, jako všechny ostatní zápisy.

Musk: Tak já asi letím pryč, nemám čas na takový opruz. Já teď měním svět, poletíme brzo na Mars, auta jezdí sama, chápeš, a vy mi tu házíte klacky pod nohy, kr*téni. Čas jsou peníze a já je vydělávám. Ale tomu vy nemůžete nikdy rozumět.

Byrokrat: Podle vnitřního řádu a článku 4b, příští jednání komise svolává po 3 měsících ministr. Týden před jednáním.

Musk: Jaký řád, napíšu až příště pojedu kolem, ale nevím, jestli se mi vůbec chce. Vivku, řekni jim, ať jdou do ha*zlu, byrokrati zas*aní. Já tady už dneska nebudu. (Další slova jsou nezřetelná, Musk odchází).

Epilog Debyrokratizační komise

Tolik exkluzivní zápis. Elon a Vivek na svou činnost mají časově omezený mandát 18 měsíců. Jejich úkol je navrhnout úřady, které se zruší nebo osekají, pak má jejich mise v DC skončit. Následně jejich návrhy převezme byrokracie k realizaci. Myslím, že to bude fascinující střet kultur a ega a námět na spoustu vtipných stand-up vystoupení. Nakonec se v DC nic moc nestane.

A mimochodem Trump se svým nápadem na osekání úřadů není první. V Česku jsme měli ještě už za premiéra Klause něco na způsob debyrokratizační komise. Dlouho se řešilo její složení, pak přišla s nějakými nápady, chvilku úřadovala, no, a nic se nestalo.

