Merz přitvrdil proti Rusku i AfD. Německo podle něj čelí tlaku zvenčí i zevnitř
Německý kancléř Friedrich Merz přiostřil rétoriku vůči Rusku i domácím politickým extremistům. Na sjezdu bavorské CSU označil Rusko za obrovskou hrozbu a obvinil Moskvu ze snahy destabilizovat Německo. Zároveň znovu odmítl jakékoli otevírání dveří ke spolupráci s pravicově populistickou AfD, kolem níž se v části CDU v posledních týdnech rozhořela nová debata.
Německo podle kancléře Friedricha Merze čelí dvojímu tlaku: ze strany domácích extremistických sil a zahraničních protivníků. Za největší hrozbu označil Rusko, které se podle něj snaží spolkovou republiku destabilizovat. Merz to prohlásil na sjezdu sesterské Křesťanskosociální unie CSU.
Varování před Ruskem přitom z německých institucí zaznívá opakovaně. Začátkem října označil šéf Spolkové zpravodajské služby BND Martin Jäger Rusko za největší současnou hrozbu pro Německo a poslance Spolkového sněmu upozornil také na možnost útoků.
Německý kancléř Friedrich Merz varuje, že Rusko podle něj neusiluje jen o vítězství nad Ukrajinou, ale také o oslabení demokratického uspořádání v Evropě. Zároveň upozorňuje, že evropské země budou muset převzít větší díl odpovědnosti za vlastní obranu i podporu Kyjeva, pokud se Spojené státy budou od Ukrajiny dál vzdalovat.
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Politika
Německý kancléř Friedrich Merz varuje, že Rusko podle něj neusiluje jen o vítězství nad Ukrajinou, ale také o oslabení demokratického uspořádání v Evropě. Zároveň upozorňuje, že evropské země budou muset převzít větší díl odpovědnosti za vlastní obranu i podporu Kyjeva, pokud se Spojené státy budou od Ukrajiny dál vzdalovat.
Merz zavírá dveře AfD
Kancléř zároveň jednoznačně odmítl jakékoli pokusy prolomit politickou izolaci Alternativy pro Německo. Reagoval tím na hlasy uvnitř vlastní CDU, které volají po hledání cesty k možné spolupráci s AfD. „Nikdo, kdo má pocit, že musí hlasovat pro tyto lidi, nemá co pohledávat v naší unii. Nemá co pohledávat mezi námi,“ řekl Merz.
Debata o vztahu CDU k AfD zesílila začátkem října poté, co se v Sasku-Anhaltsku stal předsedou zemského sněmu Tobias Rausch z AfD. Šlo o první případ, kdy se politik této protiimigrační strany postavil do čela některého z německých regionálních parlamentů.
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