Unikl z laboratoře, má jasno o původu covidu-19 americké ministerstvo energetiky

Původní kmen koronaviru Covid-19 patrně unikl z čínských laboratoří. Tvrdí to list Wall Street Journal, který se odvolává na informace tajné vyšetřovací zprávy, kterou má prý k dispozici americké ministerstvo energetiky. V minulém týdnu byla podle WSJ vybraným členům Kongresu a funkcionářům v Bílém domě včetně prezidenta Joe Bidena doručena tajná zpráva, která toto uvádí.

Vedle vypracování konečného postoje ministerstva o původu viru se zpráva zabývá i hodnocením metodiky, s níž původ viru hodnotila i jiná americká ministerstva.

Zpráva byla předána necelé dva týdny poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala Čínu, aby více spolupracovala při pátrání po původu koronaviru SARS-CoV-2. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dříve oznámil, že už před devíti týdny osobně napsal "vysoce postavenému funkcionáři" v Pekingu dopis s prosbou o spolupráci.

Speciální rada nezávislých expertů pro strategie při hledání původu nových nemocí při WHO předložila jasná doporučení pro nezbytné studie, které je třeba v Číně provést, řekl krizový koordinátor WHO Mike Ryan. Členské státy WHO mají povinnost takové studie provádět, zdůraznil Ryan. WHO podle něj očekává výsledky.

Tedros podle Ryana Číně opakovaně nabízel podporu a požadoval provedení studií. "A dokud tyto studie nebudeme mít, zůstávají všechny hypotézy o původu viru ve hře," zdůraznil Ryan. Poukázal tak na domněnku, že vir možná unikl z laboratoře v čínském městě Wu-chan, což Čína vždy odmítala.

Časopis Nature v jednom svém článku napsal, že WHO po první studijní cestě do Číny na počátku roku 2021 další fázi vědeckého zkoumání původu koronaviru vzdala kvůli odporu Číny. Organizace takovou interpretaci odmítá. "Je tu vědecký a morální rozměr problému a musíme nadále tlačit na odpověď" ohledně původu pandemie, která začala v Číně na konci roku 2019, zdůraznil Tedros na každotýdenní tiskové konferenci.