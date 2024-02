Babiš: S Green Dealem jsem nesouhlasil, jsou to lži

Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) by měli podle předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše v Praze zorganizovat mírovou konferenci o Ukrajině, která více než dva roky čelí ruské agresi. Babiš svou výzvu navrhl projednat na letošní poslední únorové schůzi Sněmovny. Dolní parlamentní komora jeho požadavek nevyslyšela.

„Mohli by takovou konferenci zorganizovat,“ uvedl na adresu hlavy státu a ministerského předsedy šéf nejsilnějšího opozičního hnutí. Dovolával se přitom vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by se mohly letos uskutečnit dvě mírové konference i s ruskou účastí. „Začněme mluvit o míru. Nikdo nechce válku,“ uvedl Babiš. Kritizoval současně náčelníka generálního štábu armády Karla Řehku, podle něhož je třeba se připravovat na možnost ozbrojeného konfliktu včetně možnosti odvodů. „Ať se připravuje někde v bunkru, ale ať mluvit už přestane,“ uvedl Babiš na Řehkovu adresu.

Výzva předsedy ANO byla prvním z 16 bodů, o které chtěl rozšířit program aktuálního jednání poslanců. Své zhruba hodinové vystoupení věnoval především kritice vládní koalice a jejích představitelů, které obviňoval z šíření lží, neschopnosti a strašení občanů. Fiala se podle Babiše stal premiérem „shodou okolností nešťastných náhod a z leknutí“.

Stejně jako na počátku února chtěl Babiš ve Sněmovně řešit nákup amerických letounů F-35 a navrhoval prodloužení pronájmu gripenů. Na oplátku věnoval ministryni obrany Janě Černochové (ODS) bílé tričko s vyobrazením této švédské stíhačky. Ministryně počátkem února věnovala Babišovi tričko s vyobrazením F-35 s tím, že je to „nejoblíbenější holka v NATO“. Šéf ANO obvinil ministryni, že gripeny nemá ráda, proti čemuž se Černochová ohradila.

Babiš naopak označil gripen za „naši společnou holčičku“, která sloužila české armádě 20 let a ještě bude deset let třeba. „Vy ji normálně vyměníte za nenasytnou novou vaši hezkou holku, která chce jenom šperky, kabelky Louis Vuitton, Michelin, drahá je. Takže dostane všechno dopředu a potom, když se uráčí, za 11 let přiletí,“ uvedl šéf opozičního hnutí. Podle něj by bylo třeba zjistit, zda nyní využívané bojové letadlo nemá sestru páté generace. Černochová na Babiše z vládní lavice volala, že gripen „pětky“ nemá. „Já mám nulky,“ řekl šéf ANO.

Predseda ANO chtěl mimo jiné debatovat o reformě opatření v rámci Zelené dohody pro Evropu, podle níž by se Evropská unie měla stát v roce 2050 klimaticky neutrální. Znovu se ohrazoval proti tomu, že by za Česko s tímto Green Dealem souhlasil. „Žádná dohoda nebyla. Jsou to lži a dá se to všechno zdokladovat,“ uvedl. Kritizoval také zemědělskou politiku EU včetně podpory ekologického zemědělství nebo omezování emisí skleníkových plynů. „Krávy prdí, tak je zabijem a budeme vozit hovězí z Argentiny, tam prdět můžou,“ poznamenal mimo jiné Babiš.