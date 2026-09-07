Brusel dál řeší Babiše. Agrofertu zatím zadržel část dotací
Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z Agrofertu. Chce nejdříve prověřit možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Opatření se týká 3,18 milionu eur, tedy zhruba 76,9 milionu korun.
Evropská komise (EK) dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), který v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. O rozhodnutí EK informovala mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva.
„Platby z fondu Evropského záručního zemědělského fondu (EZZF) jsou nadále propláceny bez jakýchkoliv omezení. Opatření se týká částky 3,18 milionu eur (zhruba 76,9 milionu korun),“ uvedla mluvčí fondu.
Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane celé u Úřadu evropského veřejného žalobce. Nejvyšší státní zastupitelství rozhodlo, že evropské i národní dotace spolu souvisejí natolik, že je nelze rozdělit mezi evropské a české orgány. Případ vychází z trestního oznámení Pirátů kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.
Evropští žalobci budou dál řešit Agrofert. Prověří i národní dotace
Zprávy z firem
Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane celé u Úřadu evropského veřejného žalobce. Nejvyšší státní zastupitelství rozhodlo, že evropské i národní dotace spolu souvisejí natolik, že je nelze rozdělit mezi evropské a české orgány. Případ vychází z trestního oznámení Pirátů kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.
Brusel si chce vyžádat další informace
Pozastavení proplacení části výdajů je podle ní dočasným opatřením, které Evropské komisi poskytuje čas na dokončení jejího hodnocení a na vyžádání doplňujících informací od českých úřadů.
Evropská komise může lhůtu pro vyplácení dotací přerušit maximálně na šest měsíců, případně ji po dohodě s Českou republikou prodloužit o další tři měsíce, dodala Češpiva.
SZIF začal firmám z Agrofertu dotace opětovně přidělovat koncem dubna na základě nezávislých analýz. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách, což je podle fondu standardní a dohodnutý postup.
V květnu Brusel proplatil 204 milionů
Evropská unie proplatila všechny peníze, které fond v květnu Agrofertu poskytl. Celkem šlo o 204 milionů korun. Platby se nicméně podle tehdejšího vyjádření Evropské komise vztahovaly k žádostem podaným ještě před jmenováním Babiše do čela vlády.
Nyní komise posuzuje, zda Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů.
Představitelé opozice opětovné proplácení dotací Agrofertu kritizovali. Požadovali jejich pozastavení, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Varovali před tím, že by podpory mohly v takovém případě dopadnout na český státní rozpočet.
Babiš tvrdí, že vložením akcií Agrofertu do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil.
Vyplácení dotací prověřují i evropští žalobci
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v létě zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reagoval tak na trestní oznámení, které kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra v únoru podali Piráti.
Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá je také, proč Česká republika nevymáhá po holdingu dotace z minulosti.
Andrej Babiš si ještě před vložením Agrofertu do svěřenského fondu nechal z holdingu vyplatit dividendu 4,25 miliardy korun po zdanění. Premiér tvrdí, že Agrofert z částky odvedl státu 750 milionů korun a že při přesunu firmy do zahraničí by Česko nedostalo nic.
„Kdybych měl sídlo na Kypru, stát neuvidí ani korunu.“ Babiš inkasoval z Agrofertu 4,25 miliardy
Money
Andrej Babiš si ještě před vložením Agrofertu do svěřenského fondu nechal z holdingu vyplatit dividendu 4,25 miliardy korun po zdanění. Premiér tvrdí, že Agrofert z částky odvedl státu 750 milionů korun a že při přesunu firmy do zahraničí by Česko nedostalo nic.
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