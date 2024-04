V Tatře berou konec dieselů vážně. Náklaďák na vodík doplní i ten na baterky

Na projektu bateriového elektromobilu Tatra Trucks spolupracuje se společností Devinn a českou pobočkou nadnárodní korporace společnosti Eaton. Technologická agentura ČR podpoří vývoj elektrického náklaďáku dotací.

Prototyp vozidla vznikne na bázi nejnovější třetí generace modelové řady Tatra Force, která se veřejnosti poprvé představila v polovině minulého roku a pohání ji vodík. Nový projekt kopřivnické Tatry se týká vývoje těžkého nákladního vozidla Tatra Force e-Drive 8x8 využívajícího plně elektrický bateriový systém pohonu v kombinaci s vícestupňovou převodovkou Eaton. Na jeho vývoj dostala Tatra dotaci z programu TREND Technologické agentury České republiky (TAČR).

Bezemisní budoucnost

„Na očekávaný přechod určité části zákazníků v segmentu těžkých nákladních vozidel na e-mobilitu bude naše společnost rozhodně připravena. Velmi usilovně pracujeme na projektech, které přinesou vozy, jež budou splňovat nadcházející přísné legislativní normy a také stále se zvyšující požadavky zákazníků,” řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Lukáš Andrýsek.

V současné době například kopřivnická automobilka testuje program ověřující provozní a technické parametry vozidla Tatra Force e-Drive FCEV s elektrickým trakčním motorem v kombinaci s vodíkovými palivovými články.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Má přes 1400 zaměstnanců, dalších víc než 700 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. V roce 2022 měla automobilka tržby 7,12 miliardy korun. Tatra Trucks patří do skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, dalším jejím akcionářem je skupina Promet Group rodiny Materových.

Loni kopřivnická Tatra Trucks vyrobila a prodala 1451 vozidel, o rok dříve to bylo zhruba o 100 méně. Jejím cílem je do několika let produkovat až 2500 vozů ročně. Automobilka počátkem března uvedla, že investuje 700 milionů korun do výrobních technologií, investice jí mají pomoci zefektivnit a zvýšit výrobu.