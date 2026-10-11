A kdy má začít? O Trumpově energetickém příměří s Moskvou se Zelenskyj dozvěděl až ze sítí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že o energetickém příměří s Ruskem, které dnes oznámil americký prezident Donald Trump, nevěděl. Dodal však, že je připraven jej přijmout, pokud tak učiní i Moskva. Informoval o tom zpravodajský server Axios. Trump oznámil okamžitý začátek energetického příměří mezi Ukrajinou a Ruskem s tím, že s návrhem souhlasily obě válčící strany. Moskva se k příměří zatím nevyjádřila.
"Oznámení tohoto energetického příměří pro mě bylo novinkou. Pokud ho však Rusové přijmou, Ukrajina s ním bude souhlasit," citoval ukrajinského prezidenta novinář serveru Axios Barak Ravid na síti X. "Pokud to prezident Trump vyjednal s Putinem – prosím, sdělte nám, kdy příměří začne – jsme připraveni a přijmeme ho," uvedl podle novináře Zelenskyj.
Ukrajinský prezident později na síti X uvedl, že jednal o energetickém příměří s šéfem NATO Markem Ruttem, kanadským premiérem Markem Carneym a finským prezidentem Alexem Stubbem. "Ukrajina toto příměří podporuje a je důležité, aby jej podpořilo i Rusko. Čekáme na podrobnosti z americké strany," napsal Zelenskyj. "Ukrajina vždy plně podporuje kroky směřující k deeskalaci a ochraně lidských životů a rozhodnutí nezbytná k ukončení války a zajištění trvalého míru," dodal.
Putin chce dělat mírotvorce. Nabízí pomoc s ukončením války Íránu a USA
Vladimir Putin nabízí pomoc s ukončením konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy. Moskva je podle něj připravena udělat vše, co je v jejích silách, aby přispěla k urovnání situace. Nabídka přichází v době, kdy samotné Rusko dál vede válku proti Ukrajině a dosavadní pokusy o její ukončení selhaly.
S ukrajinským prezidentem hovořila také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Plně jsem podpořila výzvu prezidenta Zelenského k příměří, které by ochránilo globální zásoby potravin a energetickou infrastrukturu na Ukrajině i v Rusku," napsala na X. Dodala, že EU v nejbližších dnech poskytne Kyjevu další finanční prostředky na drony a rakety.
Šéf Bílého domu v poslední době tvrdě kritizoval ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu, s nimiž by podle něj Zelenskyj "měl sakra přestat". V sobotu kvůli sporům o tuto otázku dokonce prohlásil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Trump viní ze zvýšení cen nafty ukrajinského prezidenta, a nikoli válku s Íránem, kterou vedou USA. Právě tento konflikt měl kvůli uzavření Hormuzského průlivu dramatické dopady na světové dodávky ropy.
Zelenskyj dnes reagoval slovy, že je na Ukrajincích, aby si zvolili svého lídra. Zároveň poznamenal, že Kyjev je připraven zastavit útoky na ruské ropné rafinerie, pokud Moskva přestane útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
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Návrh ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na zvýšení daňového odpočtu na hypotéky nedává smysl, řekl bývalý premiér, ministr financí a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok v diskusním pořadu Poledne s Moravcem. Daňové výjimky podle něj neplní žádný rozumný účel. Schillerová ve středu uvedla, že navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku.
„Já úplně žasnu. Politicky je to úplně mimo, protože to nejsou lidé, kteří volí ANO, takže tím si vůbec nepomůžou. Všichni analytici, experti, kteří tomu rozumějí, tvrdí, že zrovna tuto výjimku, kterých máme nesmyslně mnoho, je třeba zrušit, protože neplní žádný rozumný účel. Zvyšuje poptávku, proti které nemáme nabídku, takže nám rostou ceny. Navíc sociálně není nijak ospravedlnitelná, protože ji dostávají středně a vysoce příjmové domácnosti na úkor těch ostatních. Je to obrácený Jánošík,“ uvedl Rusnok.
Průměrná úroková sazba hypoték v Česku na počátku října dosáhla 5,79 procenta. Rostla sedmý měsíc v řadě a je nejvyšší od ledna 2024. „I kdybychom prosadili ten zákon v roce 2027, bylo by tam umožněno uplatnění už právě pro rok 2027,“ uvedla Schillerová. V ČR momentálně platí hranice odpočtu zaplacených úroků 150 tisíc korun ročně za celou domácnost, a to pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2021. U smluv sjednaných před tímto datem je hranice 300 tisíc korun.
Ekonomický diář Pavla Párala: Schillerová slibuje milion navíc na penzi. Penzijku ale chybí klíčová věc
Vláda tvrdí, že reforma penzijního připojištění přinese střadatelům o milion víc. Bez automatického zapojení všech do spoření (opt-out) však hrozí, že spořících ubude a fondy přesunou peníze do amerických ETF. Reforma pak bude spíš marketingovým tahem vlády než skutečnou pomocí penzijnímu systému.
Průměrná úroková sazba hypoték se v říjnu proti září zvýšila o 0,28 procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. V modelovém příkladu s úvěrem na 3,5 milionu korun se splatností 25 let činí při říjnové sazbě 5,79 procenta měsíční splátka 22 095 korun. Ve srovnání s březnovou sazbou 4,89 procenta se zvýšila o 1855 korun.
Sazby hypoték rostou, protože se řídí sazbami na mezibankovním trhu a swapy, které jdou nahoru, upozornil bývalý ministr financí a podnikatel Ivan Pilip. Neví, proč současná vláda těžko splnitelný slib levnějších hypoték dala, když na tuto věc má jen malý vliv. „Naopak měli tušit, že rozpočtová politika situaci spíše zhorší, protože stoupají úroky za financování státních dluhopisů,“ podotkl.
Ekonomický diář Pavla Párala: Pochvaly ani kritiky ratingových agentur na nebezpečném zadlužování nic nemění
Příznivější výhled od S&P sice přinesl vládě Andreje Babiše důvod k radosti, jiné ratingové agentury ale upozorňují na uvolňování fiskální politiky a rychlejší růst českého dluhu. Ani relativně dobrá výchozí pozice veřejných financí není důvodem k bezstarostnosti, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
Podle Schillerové ale není důvod k tomu, aby hypotéky zdražovaly, základní sazba České národní banky zůstává stejná. Vyzvala proto banky, aby se nad její kritikou zamyslely. „Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne. Byla by škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené...“ napsala na síti X. Televizi Nova v týdnu na dotaz, zda tím myslela například daň z neočekávaných zisků, řekla: „My to analyzujeme na ministerstvu financí a nemohu vyloučit vůbec nic“.
Analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora v pátek upozornil, že zatímco přes léto sazby rostly převážně po setinách, nyní zdražování nabírá na tempu. Výrazněji podle něj zdražují hypotéky s delší fixací. Zatímco úvěr s jednoletou fixací banky nabízejí se sazbou 5,42 procenta, u desetileté fixace je sazba 6,35 procenta.
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Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.
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Med se používá jako lék už čtyři tisíce let, dnes ho ale vědci zkoumají u kašle, popálenin i při radioterapii. Zdravější než cukr být snad může, jenže 46 procent vzorků dováženého medu budilo při unijní kontrole podezření z falšování. Jak poznat kvalitní med a kdy se kazí? Přinášíme přehled toho, co o medu skutečně víme a co zůstává jen tradicí.
Med patří k nejstarším léčivým prostředkům, které lidstvo zná. Už přibližně před čtyřmi tisíci lety se v sumerských lékařských textech objevují recepty využívající med jako léčivou složku. Med se používal ve starém Egyptě, Řecku a Římě, v tradiční čínské medicíně i v ájurvédě.
V 19. století jeho význam v medicíně ustoupil s rozvojem moderních syntetických léčiv, ale už na počátku 20. století se začal znovu uplatňovat, zejména při ošetřování ran. V domácnostech se dodnes využívá hlavně při kašli a bolesti v krku, tradičně také při ošetřování drobných poranění.
Biohacking: Spánek hlídá imunitu líp než vitamin D, kratší noci zvyšují riziko infekce o třetinu
S příchodem podzimu přibývá virů, ale imunitu podle nejnovějších studií nejlépe podporují obyčejné věci. Kratší spánek zvyšuje riziko infekce přibližně o 30 procent, pomáhá i pravidelný pohyb a vláknina. Vitamin D před nachlazením nechrání a zinek nemoc zkrátí jen při užití hned na začátku.
Med vzniká z nektaru květů nebo z medovice, sladké tekutiny, kterou produkuje hmyz živící se rostlinnými šťávami a kterou včely sbírají například na stromech. Včely pomocí enzymů přeměňují část sacharózy na glukózu a fruktózu a odpařováním vody postupně zahušťují výsledný produkt. Med je komplexní přírodní produkt, jehož vlastnosti neurčují pouze cukry, ale také řada biologicky aktivních složek, jako jsou polyfenoly, enzymy, organické kyseliny a minerální látky. Jejich složení a zastoupení se liší podle původu medu a jsou předmětem výzkumu jeho antioxidačních a dalších biologických účinků.
Jeho odolnost vůči kažení souvisí především s vysokou koncentrací cukrů, která snižuje dostupnost vody pro mikroorganismy. Přispívá k ní také kyselé prostředí a přítomnost antibakteriálně působících látek. Med se však může kazit, zejména pokud obsahuje příliš mnoho vody. Tu může nasávat ze vzduchu při nevhodném skladování, případně jí může obsahovat příliš mnoho, pokud byl sklizen nezralý.
Při zvýšeném obsahu vody se mohou množit osmofilní kvasinky, které v medu přirozeně bývají, a způsobit kvašení. To se projevuje kyselým zápachem a chutí, tvorbou plynu a pěněním. Přesná hranice závisí na podmínkách skladování a množství kvasinek, kdy riziko roste zejména při obsahu vody kolem 18 procent a výše. Zhoustnutí nebo ztuhnutí medu naopak samo o sobě neznamená kažení, obvykle jde o přirozenou krystalizaci glukózy.
Biohacking: Terapie červeným světlem není jen pro sportovce a experty
Terapie červeným světlem se za posledních deset let posunula z okraje zájmu biohackerů a sportovců do oblasti klinického zájmu. Množství a kvalita důkazů se ale mezi jednotlivými oblastmi použití výrazně liší. Nejvíce klinických dat máme například pro léčbu bolesti, podporu hojení a některé dermatologické indikace, zatímco u spánku nebo kognitivních funkcí jsou důkazy zatím méně přesvědčivé.
Nejlépe podložené tradiční využití medu je úleva od kašle při infekcích horních cest dýchacích. Med může ve srovnání s běžnou péčí mírně zlepšovat frekvenci a závažnost kašle i další příznaky infekcí horních cest dýchacích. U dalšího tradičního použití medu, hojení ran, se výsledky liší podle typu rány a použitého srovnávacího ošetření. U popálenin kůže existují důkazy, že medové obvazy mohou hojení ve srovnání s některými konvenčními obvazy urychlit přibližně o čtyři až pět dní.
Díky svým hygroskopickým vlastnostem na sebe váže vodu a může tak pomáhat udržovat hydrataci kůže. Přidává se do kosmetických výrobků a lze ho použít i samostatně jako domácí pleťovou masku, přičemž se nanese v tenké vrstvě na obličej a po několika minutách opláchne vlažnou vodou.
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Volba oleje na vaření patří k tématům, o kterých koluje řada přesvědčení. Olivový olej se nesmí zahřívat, protože se při teple znehodnocuje, nebo že oleje ze semen obsahují vysoký podíl omega-6 mastných kyselin, a tím zvyšují zánět v těle. Aktuální výzkum ukazuje, že realita je složitější a některé rozšířené představy koriguje.
Všeobecně se předpokládá, že v porovnání s cukrem je med zdravější. Metaanalýza kontrolovaných studií publikovaná v časopise Nutrition Reviews navíc zjistila, že konzumace medu může mírně zlepšovat některé ukazatele kardiometabolického zdraví, například glykemii nalačno a některé hodnoty krevních lipidů. Příznivější výsledky se v dílčích analýzách objevovaly zejména u nepasterovaného medu, bez tepelného ošetření. Autoři studie vyzdvihují možný přínos medu zejména při nahrazení jiných cukrů.
Zkoumá se i vliv medu na rakovinné bujení. V buněčných kulturách a na zvířecích modelech se popisují účinky medu nebo některých látek v něm obsažených, které mohou ovlivňovat růst nádorových buněk a zánětlivé procesy. Jednou z oblastí, kde má med konkrétní podpůrné využití, je péče o pacienty s nádory hlavy a krku podstupujícími radioterapii.
Zásadním faktorem při pořízení medu je jeho kvalita. Při koordinované kontrole Evropské komise z let 2021–2022 bylo 46 procent z 320 vzorků dováženého medu označeno za podezřelé z nesouladu s evropskými pravidly, protože se v nich našly ukazatele možného přídavku cizích cukerných sirupů. Označení jako nepasterovaný také samo o sobě pravost ani kvalitu nezaručuje. Pokud je pro spotřebitele původ důležitý, může být výhodou nakupovat od lokálního včelaře.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.
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