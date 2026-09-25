Střely pro Patrioty chce Kyjev vyrábět doma. Trump souhlasí, uvádí Zelenskyj
Ukrajina by mohla získat vlastní výrobu střel pro protivzdušné systémy Patriot, které potřebuje k obraně před ruskými raketovými útoky. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského mu americký prezident Donald Trump slíbil udělení výrobních licencí. Rozjezd produkce ale může podle ukrajinského lídra trvat rok až rok a půl.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že mu šéf Bílého domu Donald Trump při jejich schůzce tento týden přislíbil povolení vyrábět střely do systémů Patriot. Podle agentury AFP Zelenskyj uvedl, že americký prezident označil své rozhodnutí za konečné.
Pro Kyjev jde o zásadní téma. Ukrajina čelí opakovaným ruským útokům balistickými raketami a potýká se s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Vlastní výroba by jí do budoucna mohla pomoci omezit závislost na dodávkách ze zahraničí.
Výroba se nerozběhne okamžitě
Zelenskyj o možnosti licenční výroby hovořil už po úterním jednání s Trumpem. Podle serveru Ukrajinska pravda tehdy uvedl, že amerického prezidenta požádal o urychlení celého procesu a jeho postoj k udělení licencí označil za vstřícný. Ukrajinská strana podle něj jednala také s výrobcem systémů Patriot, společností Raytheon ze skupiny RTX, která dala najevo ochotu spolupracovat.
Ukrajina čelí ruským raketám s menší zásobou munice pro protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že dodávky protiraketových střel od partnerů letos spadly na třetinu oproti loňsku. Přichází to ve chvíli, kdy ukrajinská obrana při nočním útoku nedokázala sestřelit žádnou z ruských raket a v Kyjevě a okolí zemřelo nejméně 17 lidí.
Ukrajina bez štítu? Zelenskyj varuje, že dodávky raket spadly na třetinu
Politika
Ukrajina čelí ruským raketám s menší zásobou munice pro protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že dodávky protiraketových střel od partnerů letos spadly na třetinu oproti loňsku. Přichází to ve chvíli, kdy ukrajinská obrana při nočním útoku nedokázala sestřelit žádnou z ruských raket a v Kyjevě a okolí zemřelo nejméně 17 lidí.
Samotné zahájení výroby však podle Zelenského může zabrat přibližně rok až rok a půl. Ukrajinský prezident projekt popsal jako dlouhodobou investici do obrany země. Střely pro Patrioty bude podle něj Ukrajina potřebovat i v případě, že vyvine vlastní systém proti balistickým raketám.
Případná domácí produkce by tak řešila především budoucí zásobování. Z uvedeného časového odhadu vyplývá, že současný nedostatek munice by Kyjev musel dál překonávat zahraničními dodávkami.
Proti balistickým raketám i letadlům
Patriot je komplexní protivzdušný a protiraketový systém. Vedle odpalovacích zařízení a samotných střel zahrnuje radar a technologie velení a řízení. Jednotlivé součásti společně slouží k odhalení, sledování a ničení vzdušných cílů, mezi něž patří taktické balistické rakety, střely s plochou dráhou letu, drony či letadla.
Systém přitom využívá různé typy munice od různých výrobců. Raytheon vyrábí střely GEM-T, zatímco za moderními interceptory PAC-3 MSE stojí společnost Lockheed Martin. Rozšíření výroby jedné varianty proto nelze automaticky zaměňovat za zvýšení produkce všech střel používaných v Patriotech.
Rostoucí poptávka po protiraketové obraně vede také k rozšiřování výroby ve Spojených státech. Lockheed Martin v lednu oznámil sedmiletou rámcovou dohodu s Pentagonem, která má zvýšit roční výrobní kapacitu střel PAC-3 MSE z přibližně 600 na 2000 kusů.