Vstoupit na trh je lehké, uspět už ne, říká Zavadilová z newstream.cz

Zpravodajský web newstream.cz letos oslaví třetí výročí. Jak se buduje nové médium? Co přinese rok 2024 do ekonomiky? Odpovídala v pořadu Eva Talks moderátorce Evě Čerešňákové spoluzakladatelka a šéfka newstream.cz Tereza Zavadilová.

Reklama

Internet přinesl to, že založit firmu v mohla oblastech - kromě regulovaných trhů či sofistikovaných výrob - je vlastně jednoduché. Uspět na vysoce konkurenčním současném trhu je ale těžké, říká spoluzakladatelka a šéfka newstream.cz a dlouholetá ekonomická publicistka Tereza Zavadilová v pořadu Evy Čerešňákové Eva Talks.

video Vánoční speciál Eva Talks: Silné ženské vzory mohou být inspirací pro všechny, říká Eva Čerešňáková Newstream TV Moderátorka a modelka Eva Čerešňáková připravila v letošní roce pro Newstream TV seriál videorozhovorů se zajímavými lidmi. V pořadu Eva Talks hovořila s inspirativními lidmi o jejich životních příbězích. Podívejte se na sestřih nejzajímavějších momentů pořadu. Michal Nosek Přečíst článek

Na otázku, co stojí za úspěchem newstream.cz odpověděla, že to byl rozmysl na začátku. „Dívali jsme se na to racionálně, jako na produkt, který bude muset jednou mít vyrovnané příjmy a náklady, nepřepálili jsme nákladově start,“ uvedla s tím, že právě počáteční euforie s velkými náklady většinou stojí za finančním neúspěchem nových mediálních projektů. „Soustředili jsme se primárně také na distribuci, tedy jak doručit náš obsah čtenářům,“ dodala. Právě distribuce totiž bývá kamenem úrazu nových projektů, nejen mediálních.

Tématem poslední doby je umělá inteligence. Ta promluví i do práce médiím, ale nejen - nová technologická revoluce ovlivní celý svět.

Newstream.cz za tři roky vyrostl do podoby svébytného moderního vydavatelství. Kromě zpravodajského webu, který je jeho základem, vydává úspěšný podcast a stejnojmený tištěný magazín Realitní Club, byznysově - lifestylový časopis Newstream CLUB a přinesl na český trh originální koncept networkingově-mediálních klubů.

Jak se plánuje práce v redakci?

Co způsobily sociální sítě a jak se promění?

Proč žijeme v přelomové době?

Co dobrého přinese umělá inteligence byznysu?

Jak se v politice a ekonomice přeskupují síly?

Sledujte pořad Evy Čerešňákové Eva Talks.