Vánoční speciál Eva Talks: Silné ženské vzory mohou být inspirací pro všechny, říká Eva Čerešňáková

Moderátorka a modelka Eva Čerešňáková připravila v letošní roce pro Newstream TV seriál videorozhovorů se zajímavými lidmi. V pořadu Eva Talks hovořila s inspirativními lidmi o jejich životních příbězích. Podívejte se na sestřih nejzajímavějších momentů pořadu.

„Pořad Eva Talks vznikl s myšlenkou inspirovat druhé, především ženy, na jejich životní cestě. A to skrze příběhy zajímavých hostů, kteří ve svém životě řešili zásadní a nelehké situace,“ popisuje moderátorka a dodává: „Jsem přesvědčená, že se ženy musejí v životě „poprat” s vícero výzvami, překonat více překážek, v tomto ohledu to mají těžší než muži. A silné ženy a jejich příběhy mohou být inspirací pro všechny.”

Do pořadu například zavítala mladá fotografka a influencerka Lucie Levá, která do svých třiceti let zažila více, než někteří za celý život. Lékaři jí ve 27 letech sdělili krutou diagnózu – rakovina tlustého střeva ve čtvrtém stádiu s metastázemi na játrech. Nemoc ji dostala na dno. Zároveň ji ale naučila užívat si života.

Další inspirativní respondentkou v sérii byla Eliška Hašková Coolidge. Ta patřila k blízkým spolupracovnicím pěti amerických prezidentů. Pracovala na ministerstvu zahraničí USA a přitom pochází z Česka. „V etiketě je důležité hlavně být dobře upraven. Musíte vědět, co vám sluší a co ne. Na to musíme dbát. Moje babička uměla v jedněch černých šatech zazářit úplně kdekoli,“ řekla s tím, že i po osmdesátce vede kurzy etikety pro ženy, ale třeba také právě pro mladé, a dokonce pro děti.

„Vážím si toho, že si tolik inspirativních žen našlo čas a přijalo pozvání na rozhovor, a těším se, že na tyto rozhovory navážeme dalšími inspirativními rozhovory i v roce 2024 v nové sérii VIP Eva Talks na Newstream TV,“ plánuje Eva.

Sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznělo v pořadu Eva Talks, můžete sledovat v úvodu tohoto článku.