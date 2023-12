Nikdy mi nevadilo ukazovat se na veřejnosti, říká Daniela Brzobohatá

Moderátorka Eva Čerešňáková v novém formátu pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Před kamery tentokrát přišla Daniela Brzobohatá a přiblížila zajímavosti z nedávné svatby.

Moderátorka Daniela Brzobohatá pracovala šesnáct let v České televizi a dva roky v DVTV. „Moje televizní kariéra začala po absolvování VŠE, i díky drzosti. Přišla jsem do zpravodajství České televize a řekla: Tady mě máte. A začala má dlouhá cesta před kamerami,“ připomíná Daniela své televizní začátky ve zpravodajské směně.

Moderátorka si vždy střežila své soukromí, to se ovšem zhruba před rokem a půl změnilo.

.Její vztah s hudebníkem tehdy spustil velký zájem bulvárních titulů, kteří jej začali rozebírat ze všech stran. V tu chvíli se Daniela ocitla v úplně jiné, pro ni neznámé pozici. „Nezvykla jsem si na to nikdy a ani to nejde. Dotazy bulvárních novinářů jsou často velice nepříjemné. Své osobní záležitosti nechávám za zavřenými dveřmi,“ popisuje hlavní životní změnu s tím, že nehorší jsou komentáře na Facebooku. „Zde lidé dokáží být extrémně hnusní. Mě to strašně mrzí, ale bohužel se to nezmění,ׅ“ říká o zkušenostech se sociálními sítěmi.

Nedávná svatba s Ondřejem Brzobohatým proběhla v Itálii. „Svatbu naplánoval Ondra a já řešila pouze svatební šaty,“ vzpomíná na svůj svatební den s tím, že malá svatba v cizině byla úžasná a nezapomenutelná.

V současné době oblíbená moderátorka v žádné televizi nepracuje. „Nyní potřebuji čas pro sebe a doufám, že najdu odpověď na otázku: Co bude dál. Práce už bylo moc, tak si tělo potřebuje odpočinout, ale v průběhu té doby se to vyjasní,“ popisuje svoji mediální přestávku.

