Plán B je nejintimnější, co jsem kdy zazpívala, říká Elizabeth Kopecká

Moderátorka a modelka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Tentokrát ve studiu přivítala zpěvačku Elizabeth Kopeckou.

Elizabeth Kopecká před třemi lety okouzlila diváky při Česko Slovenské SuperStar. Ve finále dosáhla na stříbrnou příčku. Zpěvačka disponuje velice výraznou barvou hlasu, která je slyšet i v běžném rozhovoru. „Musela jsem navádět taxikáře, jak má jet,“ usmívá se ve studiu, kam dorazila s malým zpožděním.

„Kdybych měla někdy v budoucnu miminko, tak si to díky své práci dokážu časově zorganizovat,“ říká mladá zpěvačka, která se po úspěchu v soutěži věnuje rozvoji svého talentu. „Zatím mě ale více živí natáčení videí, než samotná hudba. Odhaduju to tak šedesát na čtyřicet procent,“ doplňuje.

Láska od malička

Zpěv Elizabeth provází od malička, kdy vyrůstala s maminkou a tetou. Prozpěvovala si v koupelně a za mikrofon jí sloužil hřeben. Zpěv jí sice bavil, ale stále jen jako koníček. Proto se raději věnovala škole. Po gymnáziu pokračovala v humanitních studiích a občas někde zazpívala. Když přišla pozvánka na casting do soutěže, byl to pro ni poslední signál pro změnu kariérní cesty. „Beru to jako zlomový okamžik,“ říká o účasti v SuperStar.

Od té doby sice již uplynulo několik let, ale Elizabeth se ve světě showbyznysu neztratila, naopak její popularita roste i mezi těmi, kteří jí v soutěži nesledovali. Je velmi aktivní na sociálních sítích, kde s diváky sdílí i své intimnější trable a vysvětluje své texty.

Plán B

„Je to ta nejvíc intimní věc, co jsem kdy nazpívala, protože jsem ji složila o mém zlomeném srdci, o mé první velké lásce. Pokud si procházíte rozchodem nebo jste zažili zlomené srdce - je to píseň pro vás ode mě. Prošla jsem si tím stejným,” popisuje na Facebooku a Instagramu píseň Plán B, která vyšla na konci března.

Více se dozvíte v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

