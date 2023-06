FreshStart: Jak vychovat top fotbalistu? Začít s atletickou průpravou, razí šéf fotbalové akademie

Před osmi lety se Alex Zbur rozhodl založit Fotbalovou akademii Praha. Chtěl na to ale jít jinak, a proto společně s ní vznikla i Sportovní akademie Praha. Šéf obou akademií totiž věří, že nejlepším fotbalistou se může stát jen všestranný sportovec. A proč si myslí, že se český fotbal na té nejvyšší úrovni nemůže vyrovnat tomu evropskému? Podívejte se na nový díl pořadu FreshStart s Alexem Zburem.

Alex trénoval dvacet let v ligovém mládežnickém oddíle a na konci kariéry měl jiný pohled na práci s mládeží. Proto se rozhodl založit Fotbalovou akademii Praha a následně i Sportovní akademii Praha. „Chtěl jsem, aby tam byla atletika, plavání a fotbal jako doplněk. A to až do deseti let věku dítěte, kdy se poté dítě rozhodne, zda chce pokračovat v jednom z těchto sportů naplno. Takže jsem se rozhodl provozovat sport s dětmi do deseti let všestrannou činností,“ vysvětluje Zbur v pořadu FreshStart motivaci ke startu jeho byznysu.

Základem sportovní kariéry každého dítě by totiž podle něj měla být atletická průprava, a proto i fotbal od útlého mládí v akademii směřují k tomu, aby jej dělali na atletickém základě. Snaží se rozvíjet děti všestranně v oblasti atletiky, protože podle Alexe dnes fotbal a veškeré kolektivní sportovní hry směřují do rychlosti. Tudíž je potřeba, aby děti byly velmi dobře sportovně zdatné.

To není fotbal, to je boj

Největší rozdíly u nové generace začínajících fotbalistů vidí ve výchově, z toho co říká, lze usoudit, že není velkým fandou liberální výchovy. „Dnes se razí trend liberální výchovy. Mnoho rodičů si neuvědomuje, že dávají dítě na kolektivní sport. Chtějí, aby děti dělaly i jiné koníčky, a tak se nám bohužel v poslední době stává, že některé děti na utkání chybí,“ vysvětluje Zbur.

Zásadní problém s českými hráči celkově zase vidí v trenérském vedení, které způsobuje, že se český fotbal na té nejvyšší úrovni nestíhá vyrovnat tomu evropskému. Trenéři podle něj hrají na výsledek a potlačují individuální dovednosti svých hráčů.

Jediná cesta, jak vychovat top fotbalistu je netlačit tolik na výsledky, ale na hrací činnost jednotlivce. „Přijde mi, že v Česku je to spíš boj než fotbal,“ upozorňuje. Simulující hráče přímo nesnáší a říká, že i to je taktika realizačního týmu daného klubu.

Jeho každodenní práce sice spočívá v neustálém papírování, jelikož mít na starosti dvě akademie je zápřah, ale neměnil by. Práce s dětmi ho totiž baví. Když pak někoho ze svých hráčů dostanou do profesionálního týmu, je to odměna, jako žádná jiná.

Nejnovější díl pořadu FreshStart s Alexem Zburem sledujte v úvodu tohoto článku.