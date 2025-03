VIP Eva Talks: Klíč k úspěchu je v hlavě, a možná i v Excelu, říká Jan Mühlfeit

Moderátorka Eva Čerešňáková si zve do svého pořadu zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijal Jan Mühlfeit, který je důkazem toho, že úspěch není otázkou štěstí, ale správného nastavení mysli.

Bývalý manažer Microsoftu, který se z České republiky vypracoval až na globální vrchol korporátního světa, dnes pomáhá lidem i firmám najít svůj „odblokovaný“ potenciál.

Jako kouč a mentor ukazuje, že úspěch není o tom, dřít do úmoru, ale spíše pochopit své silné stránky a využít je na maximum. Jan věří, že každý člověk je jedinečný i ten, kdo tvrdí, že neumí na počítači nic jiného než Ctrl+C a Ctrl+V. Jeho metoda spočívá v tom, že pomáhá lidem přestat se soustředit na své slabiny a místo toho rozvíjet to, v čem skutečně vynikají – ať už je to leadership, kreativita nebo schopnost najít volnou zásuvku v open-space kanceláři.

Díky letům stráveným po boku největších světových lídrů ví, že tajemství úspěchu neleží v dokonalosti, ale ve schopnosti učit se z chyb, nebát se riskovat a udržovat si pozitivní mindset. Jak sám říká: „Nejsme dokonalí, ale můžeme být nejlepší verzí sebe sama.“ Takže pokud stále čekáte na správný okamžik ke změně, vězte, že ten okamžik je teď. A jestli ne, Jan Mühlfeit vám to rád připomene.

