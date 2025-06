Starbucks shání pilota. Královsky ho zaplatí. Ale co za to?

Až 350 tisíc dolarů ročně (přes 7,5 milionu korun) hrubého. Na tolik si může přijít pilot firemního tryskáče, kterým létá šéf Starbucks Brian Niccol.

Starbucks hledá pilota pro svůj firemní tryskáč Gulfstream. Žádná klasická služební Octavia, ale private jet, kde na nového zaměstnance čeká latte i ve dvanácti kilometrech nad mořem.

Zájemcům nabízí kromě nekonečné zásoby kofeinu taky plat až 350 tisíc dolarů ročně (přes 7,5 milionu korun) hrubého. Ano, tolik, kolik byste jinak vydělali za dvacet let práce v kavárně na rohu. Vypadá to, že „dojíždění“ nového CEO Briana Niccola z kalifornského Newport Beach do tisíc mil vzdáleného Seattlu způsobilo nedostatek firemních pilotů.

Stěhovat se nemusíte, dáme vám tryskáč. Nový šéf Starbucks si vyjednal skvělé benefity a je pod palbou kritiky Zprávy z firem Benefity nového šéfa společnosti Starbucks sklízí kritiku na sociálních sítích. Vyšlo totiž najevo, že Brain Niccol, má do sídla firmy v Seattlu ze svého domu v Kalifornii cestovat každý den, a to firemním tryskáčem. pej Přečíst článek

Práce to ovšem není pro každého – musíte mít platnou americkou licenci ATP, tisíce nalétaných hodin a ochotu v kteroukoliv denní i noční hodinu vyrazit na meeting do Milána, brainstorming do Tokia nebo kontrolu sklizně do Etiopie. Letový plán vypadá podle všeho jako mapa nových poboček: „Seattle – Singapur? Zařídíme. Paříž? Už startujeme, pane řediteli.“

V popisu práce se kromě řízení letadla očekává i schopnost navigovat v korporátním vesmíru, úsměv pod tlakem a diskrétnost – nikdy nevíte, jestli se na palubě nebude vymýšlet další globální kávový trend. A pozor, „příjemné prostředí” není jen fráze – čerstvě pražená káva vás bude provázet i na nejodlehlejších letištích. Tahle práce je skutečně za všechny prachy.